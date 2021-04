Nuovo appuntamento stasera con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Il talk show di successo di Rai3 torna in prima serata con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di domenica 11 aprile 2021 su Rai3.

Che tempo che fa, ospiti di stasera, domenica 11 aprile 2021

Domenica 11 aprile 2021 dalle ore 20.00 torna l’appuntamento con “Che tempo che fa” su Rai3. Come sempre padrone di casa Fabio Fazio con la complicità di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz.

Per lo spazio dedicato all’attualità e ai temi principali della settimana c’è lo scrittore Roberto Saviano. Tantissimi gli ospiti della puntata: a cominciare da Roberto Speranza, il ministro della Salute del Governo Draghi per parlare dell’emergenza Coronavirus e del piano vaccini in Italia. Non solo, super ospite Pelé, la leggenda del calcio mondiale pronto a raccontarsi in una intervista esclusiva.

Pelè, il più grande calciatore di tutti i tempi e detentore del Guinness World Record per il maggior numero di gol segnati in una carriera nella storia del calcio, conosciuto anche con il soprannome di “O Rei” ha segnato la storia del calcio mondiale. Edson Arantes do Nascimento, questo il suo vero nome, ha vinto 3 Mondiali ed è stato nominato nel 1999 Atleta del secolo. Non solo, tra i vari titoli ci sono anche quelli di Calciatore del secolo nel 2000 dalla Fifa e nel 2014 ha ricevuto il Pallone d’oro onorario FIFA.

Che tempo che fa questa sera su Rai3: ospiti anche Matteo Garrone e Noemi

Ma non finisce, ospiti della puntata di domenica 11 aprile 2021 di Che tempo che fa di Fabio Fazio anche Milena Bertolini e Sara Gama, ct e capitana della Nazionale italiana di calcio femminile.

E ancora: il virologo Roberto Burioni, il regista Matteo Garrone per presentare “Gomorra – New Edition” in onda venerdì 16 aprile su Rai3 e Don Davide Banzato che ha da poco pubblicato il libro “Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore”.

Infine come sempre “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con la presenza fissa di Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo Ale e Franz. Intorno al tavolo ospiti anche Noemi reduce dal Festival di Sanremo 2021 con il brano “Glicine”, già certificato disco d’oro, Orietta Berti, Lello Arena e Marisa Laurito in uscita con l’autobiografia dal titolo “Una vita scapricciata”.