Torna “Che tempo che fa”, il talk di successo condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai2 con l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante Filippa Lagerbåck. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda domenica 17 novembre 2019 su Rai2!

Che tempo che farà oggi, ecco gli ospiti

Domenica 17 novembre 2019 dalle ore 19.40 al via la prima parte di “Che tempo che fa” ossia “Che tempo che farà” con Fabio Fazio e i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che tempo che fa, ospiti domenica 17 novembre

A partire dalle ore 21.00 la seconda parte del programma con un parterre di ospiti di primissimo livello. A cominciare da Michel Platini, leggenda del calcio mondiale che ha recentemente pubblicato “Il re a nudo”, la sua prima autobiografia scritta a quattro mani con Jérôme Jessel. C’è grande attesa poi per l’arrivo di Raffaella Carrà reduce dall’ultima edizione di “A raccontare comincia tu” e di Cetto La Qualunque alias Antonio Albanese, che torna dopo dieci anni nelle sale con “Cetto c’è, senzadubbiamente”.

Non finisce qui, visto che alla scrivania di Fabio Fazio sono attesi: lo scrittore David Grossman vincitore nel 2017 del Premio Man Booker International Prize che ha recentemente pubblicato il film “La vita gioca con me”, Fiona May con la figlia Larissa Iapichino. Ospiti musicale Francesco Guccini che ha da poco pubblicato il libro “Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto” e l’album “Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti…” e Piero Pelù in radio con il nuovo singolo “Pic Nic all’Inferno”.

Tra gli altri ospiti: il climatologo Luca Mercalli, la fashion blogger Elena Barolo e la rivelazione musicale del momento Lous and the Yakuza.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Tra gli ospiti del tavolo Angela Finocchiaro, attrice vincitrice di due David Di Donatello e Nastro d’argento attualmente in video nella fiction “Volevo fare la rockstar…E poi ho smesso”, Piero Pelù ed Elena Barolo.