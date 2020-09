Tutto pronto per il ritorno in tv di Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio. Non cambia la formula vincente del format, anche se quest’anno il programma lascia la prima serata di Rai2 per tornare nella sua prime rete: Rai 3. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di stasera, domenica 27 settembre 2020.

Che tempo che fa 2020 – 2021, inizia stasera su Rai 3

Domenica 27 settembre 2020 torna l’appuntamento settimanale con Che tempo che fa, il programma condotto con grandissimo successo da Fabio Fazio nella prima serata di Rai3. Anche quest’anno il programma si compone di tre segmenti: dalle ore 20.00 alle 20.30 appuntamento con “ Che Tempo Che Fa – Anteprima “, uno spazio dedicato all’attualità e all’informazione culturale. Dalle ore 20.30, invece, appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” con Fabio Fazio pronto ad incontrare ed intervistare come sempre personaggi ed eccellenze italiane e internazionali. Non solo, spazio anche a figure del mondo delle istituzioni, della politica, dello sport, dello spettacolo e della società. Infine ultimo segmento del programma è il consueto “ Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ” che torna nella sua versione “fisica” dopo lo stop forzato degli scorsi mesi per via della pandemia Coronavirus.

Che tempo che fa, ospiti di domenica 26 settembre 2020

Per la prima puntata di Che tempo che fa di domenica 27 settembre, Fabio Fazio ha in serbo tantissime sorprese per i telespettatori di Rai3. Ospiti della puntata del debutto il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e in collegamento da Washington DC Anthony S. Fauci. Il medico e scienziato è stato recentemente inserito dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo. Impegnato da sempre in prima linea nella ricerca sul sistema immunitario, Fauci è è membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca e dal 1984 ricopre il ruolo di direttore dell’Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (NIAID).

Non solo, ospiti anche Virginia Raffaele, Roberto Burioni, Nello Scavo, il vicedirettore di El País Andrea Rizzi e i corrispondenti Rai Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra. Infine ospite in studio anche Giovanna Botteri, corrispondente Rai dalla Cina che recentemente è stata premiata come “Giornalista dell’anno” al Premio Ischia.

Super ospite musicale della puntata è il produttore discografico sudafricano Master KG autore dei “Jerusalema“, la canzone dell’estate 2020. Per l’occasione produttore sudafricano e la cantante Nomcebo Zikode saranno in collegamento da Johannesburg per regalare al pubblico di Rai3 una bellissima versione di una preghiera cantata diventata in questi mesi la colonna sonora della vita di milioni di persone. “Jerusalema”, infatti, solo nel nostro Paese ha vinto il disco di platino per le vendite, mentre su YouTube ha infranto i 150 milioni di views su YouTube, mentre su TikTok ha superato 322 milioni di visualizzazioni con l’hashtag #jerusalema.

Che tempo che fa, il cast

L’edizione 2020-2021 di Che tempo che fa riparte con il cast al completo: dal padrone di casa Fabio Fazio all’instostitubile Luciana Littizzetto. Confermati nel cast anche Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz. Due le new entry fisse nel cast: l’attore e comico Enrico Brignano e il giornalista e scrittore Roberto Saviano con uno spazio di approfondimento dedicato all’attualità.

Il Tavolo di Che tempo che fa, gli ospiti di domenica 27 settembre 2020

“Che Tempo Che Fa – Il tavolo“: oltre alle presenze fisse di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz ritroveremo anche ospiti Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Aldo Baglio.