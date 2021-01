Fabio Fazio torna con una nuova puntata di Che tempo che fa in prima serata su Rai3. Come sempre al centro: Attualità, intrattenimento e approfondimento con la partecipazione di ospiti e personaggi di spicco dello spettacolo, cultura, informazione e scienza. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di domenica 17 gennaio 2021.

Che tempo che fa ospiti di domenica 17 gennaio 2021

Che tempo che fa torna stasera, domenica 17 gennaio 2021, in diretta su Rai3. Tutto pronto per l’appuntamento settimanale con il talk show di successo condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Come sempre ospite fisso Roberto Saviano a cui è affidato lo spazio d’approfondimento sull’attualità

Dopo l’anteprima delle ore 20.00, Fabio Fazio entra nel vivo della puntata con un parterre di ospiti di primissimo livello. A cominciare da Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Anthony S. Fauci, medico e scienziato. Fauci è anche il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca. Non solo, per il Time è tra le 100 persone più influenti al mondo.

Non solo, ospiti anche Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il virologo Roberto Burioni e Pier Luigi Bersani, Presidente di Articolo Uno.

Che tempo che fa stasera: Christian De Sica e Ornella Vanoni ospiti

Una puntata davvero non perdere quella di domenica 17 gennaio 2021 di Che tempo che fa. Tra gli ospiti della parte dedicata all’intrattenimento ci saranno Christian De Sica che ha recentemente festeggia 70 anni, mentre Ornella Vanoni parlerà del suo nuovo progetto discografico “Unica”. La cantante presenterà il brano “Tu-Me” con la imitatrice e attrice Virginia Raffaele. E ancora ospiti: Massimo Osanna, Direttore del Parco Archeologico di Pompei e Direttore Generale dei Musei dello Stato e Antonio Di Bella, corrispondente Rai da Washington DC.

La parte finale del programma è come sempre con “Il tavolo di Che tempo che fa”. Accanto alle presenze fisse di Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz, ci saranno ospiti: Mara Maionchi, Orietta Berti e lo stilista Nicolò “Nick” Cerioni.