Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio torna in onda domenica 9 maggio 2021 con una nuova puntata ricca di ospiti assolutamente da non perdere! Un parterre di ospiti come sempre di primissimo livello con una esclusiva mondiale. Curiosi di scoprire chi sono i protagonisti della puntata in onda domenica 9 maggio 2021 su Rai3?

Che Tempo Che Fa, ospiti: intervista a Woody Allen

Domenica 9 maggio 2021 dalle ore 20.00 torna l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai3. Come sempre accanto a Fabio ci sono: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, mentre lo spazio d’approfondimento dedicato ai temi di attualità è curato da Roberto Saviano.

Ma passiamo agli ospiti della puntata: si parte con David Maria Sassoli, il giornalista oggi il Presidente del Parlamento Europeo. Super ospite internazionale è Woody Allen, il regista ed attore quattro volte Premio Oscar. Il geniale regista è in uscita con il nuovo film “Rifkin’s Festival”, il quarantanovesimo della sua brillante carriera.

Un’artista unico del suo genere, tra i registi statunitensi più prolifici della storia del cinema che vanta un palmares di gradissimo livello. 4 Premi Oscar, 3 Golden Globes, 7 BAFTA, due Grammy, la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes, 2 Premi César, 5 David di Donatello, 1 Nastro d’Argento, l’Orso d’Argento alla carriera e il Leone d’Oro alla carriera.

Che tempo che fa ospiti di oggi: domenica 9 maggio 2021

Non solo Woody Allen tra gli ospiti della puntata di domenica 9 maggio 2021 di Che tempo che fa. Fabio Fazio è pronto ad accogliere in studio anche Mara Venier. La zia Mara, regina indiscussa della domenica televisiva, è uscita in questi giorni nelle librerie con “Mamma, ti ricordi di me?”, un libro autobiografico in cui ha raccontato il suo rapporto speciale con la madre Elsa.

E ancora ospiti: Roberto Burioni, Michele Serra autore del libro per ragazzi “Osso. Anche i cani sognano”, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, Sigfrido Ranucci.

Infine la parte finale del programma “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con la presenza fissa di Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo. Ospiti intorno al tavolo Lillo, Geppi Cucciari, Lello Arena, Orietta Berti.