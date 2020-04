Fabio Fazio torna con “Che tempo che fa“, il talk show di successo di Rai2. Neppure il Coronavirus ferma il conduttore pronto a tornare in video con una nuova imperdibile puntata del suo programma giunto alla diciasettesima edizione. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda, questa sera, domenica 5 aprile 2020 su Rai2!

Che tempo che fa, ospiti di stasera: 5 aprile 2020

Domenica 5 aprile 2020 torna “Che tempo che fa”, il talk show di Fabio Fazio trasmesso nella prima serata di Raidue e dedicato anche questa settimana all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il virus Covid 19 continua a far preoccupare l’Italia e il resto del mondo dove si è raggiunta la cifra di 1,172,921 contagi e 63,888 decessi. Dopo la prima parte di “Che tempo che farà” in onda alle ore 19.40, Fabio Fazio torna in video dalle 21.00 con uno speciale approfondimento interamente dedicato alla pandemia.

Tantissimi i collegamenti sul tema con la presenza di ospiti come: il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Presidente della Regione Lazio e Segretario Nazionale del PD Nicola Zingaretti, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. E ancora a discutere del contagio, dei sintomi e di come sconfiggere il virus ci saranno: i virologi Roberto Burioni, Guido Silvestri professore ordinario e capo dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta.

Ospite di Fazio anche Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvestro Scotti, segretario generale nazionale della Federazione italiana medici di famiglia. Non mancheranno poi i consueti aggiornamenti dal mondo con la presenza di Antonio Di Bella, direttore di Rai News e i corrispondenti Rai. Da Pechino ci sarà Giovanna Botteri, da New York Claudio Pagliara, da Mosca Marc Innaro, mentre Iman Sabbah sarà in collegamento da Parigi, Barbara Gruden da Berlino, Marco Varvello da Londra e infine Giammarco Sicuro da Madrid.

Ma non finisce qui, per regalare al pubblico un pò di intrattenimento in collegamento ci sarà Sting, la star vincitrice di ben 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards e un Golden Globe. Infine ospiti Roberto Saviano in collegamento da New York, Sabino Cassese giudice emerito della Corte Costituzionale ed Enrico Brignano.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

Ricordiamo le presenze fisse del programma: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica.