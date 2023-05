Fabio Fazio torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata di “Che tempo che fa“: scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata trasmessa domenica 14 maggio 2023.

Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, domenica 14 maggio 2023

Domenica 14 maggio 2023 dalle ore 20.00 torna l’appuntamento di Che tempo che fa, il programma di successo condotto da Fabio Fazio su Rai 3. C’è tanta attesa per la prima intervista di Erin Doom pronto a rivelare la propria identità. La misteriosa scrittrice conosciuta dal grande pubblico con il nome di Matilde è nata in Emilia Romagna ed è una under 30. Dopo aver conseguito una laurea in Legge si è dedicato alla scrittura diventando un punto di riferimento per un’intera generazione di giovani lettori. Il suo primo romanzo “Fabbricante di Lacrime” pubblicato nel 2022 è stato un caso editoriale con più di 500.000 copie vendute. Durante l’intervista presenterà al pubblico il nuovo libro “Stigma”, primo capitolo di una nuova saga nelle librerie dal 16 maggio.

Ma non finisce qui, ospiti della puntata di stasera anche: Adriano Galliani, storico Ad del Milan, Federica Pellegrini reduce dall’esperienza di Pechino Express 2023. Ospite musicale il cantautore Blanco che impazza in radio con il nuovo singolo “Un briciolo di allegria” con Mina e nelle classifiche con il nuovo album “Innamorato“.

Che tempo che fa, tutti gli ospiti del 14 maggio 2023

Il parterre di ospiti della puntata di domenica 14 maggio 2023 di Che tempo che fa è davvero variegato. In studio anche: Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL, Chiara Amirante, Presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”. E ancora: Don Davide Banzato, il Professore Roberto Burioni, Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca. Infine ospiti anche: il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea e Ferruccio de Bortoli.

Infine spazio alla parte finale del programma con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Intorno al tavolo troveremo anche: Matteo Paolillo, tra i protagonisti di “Mare fuori” e co-autore e cantante della sigla di successo “O mar for”, Claudio Bisio protagonista della nuova serie Rai “Vivere non è un gioco da ragazzi”, la scrittrice Sandra Bonzi, la campionessa Tania Cagnotto, Alba Parietti, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni.

L’appuntamento con Che tempo che fa è come sempre la domenica sera su Rai3.