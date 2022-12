Torna l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda stasera, domenica 4 dicembre 2022.

Che Tempo Che Fa, ospiti di domenica 4 dicembre 2022

Dalle ore 20.00 di domenica 4 dicembre 2022 va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio e realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Tantissimi gli ospiti di stasera: a cominciare dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani.

Non solo, ospite anche Alberto Angela, che presenta il terzo e ultimo volume della trilogia dedicata all’imperatore romano Nerone, “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore”. Spazio poi all’ironia e comicità del trio comico radiofonico e televisivo Gialappa’s Band, che hanno da poco pubblicato il libro “Mai dire Noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere” per i 35 anni di carriera.

Che tempo che fa 2022, ospiti di stasera e del tavolo

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata di domenica 4 dicembre 2022 di Che tempo che fa in studio ci saranno anche: Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, lo scrittore Paolo Giordano, Giovanni Floris, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della sera Fiorenza Sarzanini, l’inviato Rai in Ucraina Giammarco Sicuro, e Michele Serra.

Come sempre la serata si conclude intorno a Il tavolo di Che Tempo Che Fa con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Con loro ospiti: Teo Teocoli; l’ex calciatore azzurro e allenatore Ciro Ferrara, Simona Ventura, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e la Gialappa’s Band.