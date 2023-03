Nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 26 marzo 2023.

Che tempo che fa, ospiti di stasera: l’intervista di Ben Affleck

Domenica 26 marzo 2023 dalle ore 20.00 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa“, il programma condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. Accanto al conduttore troveremo ancora una volta: con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Una nuova imperdibile puntata quella di stasera con super ospite Ben Affleck. Attore, regista, sceneggiatore e produttore, il compagno di Jennifer Lopez torna nelle sale cinematografiche con il film “AIR – La storia del grande salto” con protagonista l’amico storico Matt Damon. Una carriera da record quella dell’attore che ha vinto due Premi Oscar – uno alla miglior sceneggiatura originale nel 1998 per “Will Hunting – Genio ribelle” e uno al Miglior Film nel 2013 per “Argo” – tre Golden Globe, due BAFTA e una Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile, nel 2006 per “Hollywoodland”.

Tra gli ospiti della puntata di domenica 26 marzo 2023 anche: Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura e Daniel Pennac, dal 28 marzo nelle librerie con il romanzo “Capolinea Malaussène”. E ancora: Emmanuel Carrère, autore di “V13”, reportage che racconta il processo contro i responsabili degli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015.

Che tempo che fa, ospiti del 26 marzo 2023

Tantissimi gli ospiti della puntata di domenica 26 marzo 2023 di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Il conduttore incontra anche Sofia Goggia, campionessa in carica di Coppa del Mondo di discesa libera e stella dello sci internazionale che nel suo palmares vanta 2 medaglie alle Olimpiadi, un argento e un oro ai Mondiali e 48 podi complessivi in Coppa del Mondo. In studio anche Diodato che ha pubblicato il nuovo album “Così speciale”. Tra gli ospiti anche: Roberto Burioni e Giuseppe Curigliano, professore Ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Milano e Direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative presso l’Istituto Europeo di Oncologia.

La parte finale del programma è come sempre intorno al Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti: Gialappa’s Band, Ellen Hidding, Lillo, Teo Teocoli nelle vesti di Caccamo, Francesco Paolantoni. Al tavolo ritroveremo anche Diodato e Sofia Goggia.

L’appuntamento con Che tempo che fa è dalle ore 20.00 su Rai3.