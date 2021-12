Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 5 dicembre 2021.

Che tempo che fa oggi, ospiti di domenica 5 dicembre 2021

Domenica 5 dicembre 2021 su Rai3 dalle ore 20.00 torna l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio. Con il conduttore ci sono: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti. Tantissimi gli ospiti di questa puntata: a cominciare da Zlatan Ibrahimović. Il numero 11 del Milan si racconta in una intervista esclusiva in occasione dell’uscita della sua autobiografia dal titolo “Adrenalina. My untold stories” scritto a quattro mani col giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando.

Tra gli altri ospiti della puntata segnaliamo: Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Franco Locatelli, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Sempre in tema di Covid-19 in studio che il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

Che tempo che fa 2021, ospiti stasera

Ma non finisce qui! Nella puntata di domenica 5 dicembre 2021 di Che tempo che fa ospiti in studio anche Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e Miriam Leone che dal prossimo 16 dicembre tornano nelle sale cinematografiche con il film “Diabolik” diretto dai fratelli Manetti. E ancora: il direttore musicale del Teatro alla Scala Riccardo Chailly che il 7 dicembre, per Sant’Ambrogio inaugura la stagione dirigendo il “Macbeth” di Giuseppe Verdi. A chiudere il parterre di ospiti: il direttore de La Stampa Massimo Giannini e Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito”.

Infine come sempre il momento di “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Con loro ospiti: Francesca Fialdini, Riccardo Rossi, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, che torna al cinema diretto da Sergio Rubini nel film “I Fratelli De Filippo”.