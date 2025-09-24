Che tempo che fa 2025 2026, quando inizia sul NOVE?

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Che tempo che fa 2025-2026, il talk show di Fabio Fazio in partenza da domenica 5 ottobre 2025 dalle ore 19.30 sul NOVE. Dopo la lunga pausa estiva torna il programma prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Dopo il grande successo d’ascolti della passata edizione, il talk show torna in prima serata sul NOVE suddiviso come sempre in tre parti. La prima parte è il consueto slot “Che tempo che farà” in onda intorno alle 20. A seguire la parte centrale con le interviste di Fabio Fazio, il momento di Luciana Littizzetto con l’immancabile letterina e infine “Il Tavolo”.

La39esima edizione di Che tempo che fa prende il via da domenica 5 ottobre 2025 su NOVE con la conduzione di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ancora non è stato comunicato il cast ufficiale, ma sembra certa la presenza di Ornella Vanoni, mentre sono ancora incerte le sorti di Mara Venier e Simona Ventura.

Il finale non poteva che essere hollywoodiano ✨#CTCF vi aspetta da domenica 5 ottobre sul Nove con @fabfazio e @lucianinalitti ⏳ pic.twitter.com/31ChGtmNcp — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) September 21, 2025

Che tempo che fa 2025 2026, ci saranno Mara Venier e Simona Ventura nel cast?

Cresce l’attesa per scoprire chi ci sarà nel cast di Che tempo che fa 2025-2026, il popolare talk show di Fabio Fazio. Se Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Ornella Vanoni sono confermate, tutto tace sulla presenza o meno di Mara Venier. La signora della Domenica In è stata invitata dal conduttore a partecipare come presenza fissa al momento finale de Il Tavolo. Una proposta che la zia Mara avrebbe accettato, ma resta da capire la decisione della Rai.

Ancora incerta anche la presenza di Simona Ventura che lo scorso anno è stata parte integrante dello slot finale de Il tavolo con le sue esibizioni canore e non. Quest’anno la Ventura è impegnata nella conduzione del Grande Fratello 2025 e questo nuovo importante impegno televisivo potrebbe impedirle di partecipare al programma di Fabio Fazio. Proprio Super Simo dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “non lo so ancora se sarà a Che tempo che fa, ma ci tengo moltissimo. Fazio mi ha dato luce, è un fratello per me. Non lo abbandonerò, il Tavolo mi piace e lo trovo terapeutico“.

In attesa di scoprire il cast di Che tempo che fa, vi ricordiamo che il talk show di Fabio Fazio andrà in onda tutte le domeniche dal 5 ottobre in prima serata su Nove.