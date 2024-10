Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di Che tempo che Fa sul Nove, andata in onda ieri, domenica 6 ottobre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito alla puntata del debutto della nuova stagione di Che Tempo Che Fa sul Nove con Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck e Ornella Vanoni e che ha visto come primissimi ospiti Amadeus e Damiano.

Auditel e analisi ascolti Tv prima puntata di “Che Tempo Che Fa” sul NOVE, 6 ottobre 2024

Nella serata di ieri è andata in onda sul NOVE la prima puntata 2024 della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Come sono andati gli ascolti?

Dopo una presentazione che ha ottenuto 1.033.000 spettatori con il 5.6% di share, il debutto stagionale di “Che Tempo Che Fa” (in onda dalle 20:32 alle 22:18) ha ottenuto 1.790.000 spettatori, pari al 9.3% di share. Successivamente, “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” (dalle 22:22 alle 0:34) ha registrato 998.000 spettatori con l’8% di share, mentre “L’importante è finire” ha raccolto 359.000 spettatori con il 6.7% di share.

I dati audience relativi al 2023

L’anteprima – andata in onda dalle ore 19.58 alle ore 20.32 – lo scorso anno – aveva intrattenuto 1.633.000 di telespettatori con il 8.8% di Share, mentre quello in prima serata, dalle ore 20.36 alle 22.18, segna ben 2.100.000 di spettatori con uno share del 10.5%.

Gli ospiti di ieri

Tra gli ospiti di ieri erano presenti: Damiano David, con il suo primo brano da solista, “Silverlines”; Claudio Bisio, al suo esordio letterario col romanzo “Il talento degli scomparsi”; Monica Maggioni, nelle librerie con “Spettri. Abbiamo scelto di dimenticarli. Prima o poi torneranno perché sono la cattiva coscienza dell’Occidente”; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; Antonio Di Bella; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra; il giornalista palestinese Sami Al-Ajrami, in libreria con “Le chiavi di casa.

Un diario da Gaza”; Edoardo Prati, giovane divulgatore letterario sui social; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’amatissima e attesissima Ornella Vanoni, in uscita il 18 ottobre col nuovo album “Diverse”.