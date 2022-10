Fabio Fazio torna al timone di “Che Tempo Che Fa“, il talk show di successo della domenica sera di Rai3. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda domenica 16 ottobre 2022.

Che Tempo Che Fa stasera, 16 ottobre 2022: gli ospiti

La puntata del 16 ottobre 2022 di Che tempo che fa di Fabio Fazio ospita in esclusiva assoluta i Maneskin. La band capitanata da Damiano David presenta per la prima volta dal vivo il nuovissimo singolo “The Loneliest” uscito in questi giorni in tutte le radio e piattaforme streaming. Un successo straordinario quella della band italiana che può vantare più di sei miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e duecentottantanove certificazioni globali tra cui quindici dischi di diamante, duecentotrenta dischi di platino e quarantaquattro dischi d’oro.

Una carriera pazzesca per gli artisti italiani più ascoltati al mondo che dal 26 ottobre torneranno in giro per il mondo con una data a Città del Messico e successivamente negli Stati Uniti e Canada. Non solo, ospiti in studio anche Carlo Calenda, il Segretario di Azione, e Paolo Bonolis. Spazio anche al World Food Day – la Giornata Mondiale dell’Alimentazione con la presenza di Massimo Bottura lo chef italiano più celebre al mondo e Goodwill Ambassador per UNEP. E ancora: Aldo Cazzullo, Roberto Burioni, Antonio Di Bella, Massimo Giannini e le giornaliste Lucia Goracci ed Emma Farnè dall’Ucraina.

Che tempo che fa stasera, gli ospiti del Tavolo

Come sempre la parte finale della serata è intorno al Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Tra gli ospiti del tavolo Simona Ventura che tutte le domeniche è tornata in onda con “Citofonare Rai2” con Paola Perego.

Intorno al tavolo troveremo anche: Mara Maionchi, Memo Remigi, Francesco Paolantoni e Sofia Raffaeli, la giovane fuoriclasse della ginnastica ritmica italiana prima ginnasta italiana a vincere l’oro mondiale nel concorso generale che le è valso la qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024.