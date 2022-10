Al via la nuova stagione di Che tempo che fa, il talk show di successo presentato da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 9 ottobre 2022 trasmessa in prima serata su Rai3.

Che Tempo Che Fa stasera, ospiti di domenica 9 ottobre 2022

Tutto pronto per il ritorno di Che Tempo Che Fa dalle ore 20.00 di domenica 9 ottobre 2022 su Rai3. Il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina condotto da Fabio Fazio è giunto alla sua ventesima edizione. Accanto al conduttore troveremo: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Tantissimi gli ospiti della prima attesissima puntata. A cominciare dal segretario del PD Enrico Letta reduce dalle Elezioni 2022. Ospite in studio anche: il climatologo Luca Mercalli, il virologo Roberto Burioni, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e Michele Serra. Non solo, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album “Materia (Pelle)” in studio ospite Marco Mengoni per presentare il nuovissimo singolo “Tutti i miei ricordi”. Infine ospite anche Bebe Vio alla vigilia dell’evento benefico WEmbrace Sport che a Milano vedrà coinvolti atleti olimpici e paralimpici d’Italia e di tutto il mondo per raccogliere fondi per l’associazione Art4sport.

Che Tempo Che Fa, ospiti de Il tavolo del 9 ottobre 2022

Come sempre la seconda parte del programma si conclude con “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” in compagnia di Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti del tavolo di domenica 9 ottobre 2022: Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Mago Forest e il fuoriclasse del nuoto italiano Thomas Ceccon, vincitore di due Medaglie d’Oro e un Bronzo agli ultimi Mondiali di Budapest, dove ha realizzato il nuovo Record del Mondo nei 100 metri dorso. Infine intorno al tavolo anche Marco Mengoni.

“Che Tempo Che Fa” è realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina ed è scritto da: Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva e Edoardo Segantini con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La regia è di Cristiano D’Alisera.