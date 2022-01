Fabio Fazio torna al timone di Che tempo che fa con la prima puntata del 2022. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda domenica 16 gennaio 2022 come sempre su Rai3.

Che tempo che fa, gli ospiti del 16 gennaio 2022

Dopo la lunga pausa natalizia, da domenica 16 gennaio 2022 dalle ore 20.00 torna l’appuntamento con “Che tempo che fa“. Il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai3 torna nella sua collocazione settimanale con la partecipazione di: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest fino a Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ma passiamo agli ospiti della prima puntata del nuovo anno. Ospite il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci per discutere della variante Omicron che ha causato un’impennata mondiale dei contagi da Covid-19. Non solo, ospiti anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli che ha pubblicato il libro “Naufragi e approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile”.

Ospiti della puntata anche: Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, per parlare della pandemia da Coronavirus.

Che tempo che fa stasera, arrivano Elio Germano e Ficarra e Picone

Nella puntata di Che tempo che fa di domenica 16 gennaio 2022 non si discuterà solo di Covid e contagi, ma spazio anche al cinema con l’arrivo di Elio Germano protagonista del film “America Latina” diretto dai fratelli D’Innocenzo e presentato in concorso alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Spazio poi al duo di Ficarra e Picone protagonisti di “Incastrati”, la serie Comedy campione di streaming su Netflix di cui sono anche registi. Infine tra gli ospiti anche: Massimo Giannini, direttore de La Stampa, e Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera.

Come sempre la parte finale del programma è intorno al Tavolo di Che tempo che fa. Oltre alla presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ritroveremo come ospiti: Nek che ha da poco pubblicato il libro “A mani nude”, l’attrice e conduttrice Carla Signoris e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti della serie “Monterossi – La serie” disponibile su Amazon Prime Video. Infine ospiti: Ale e Franz, Maurizio Ferrini.