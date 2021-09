Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, torna in prima serata su Rai3. Ecco la data di inizio e tutte le novità annunciate nella diciottesima edizione.

Che tempo che fa 2021: quando inizia su Rai3

Tutto pronto per la nuova stagione di ‘Che tempo che fa’, il programma di successo condotta da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. L’appuntamento con l’edizione 2021-2022 è da domenica 3 ottobre 2021 sempre sulla terza rete di mamma Rai che da anni ospita il programma di interviste con la partecipazione di grandi ospiti nazionali e internazionali. Non solo, durante ogni puntata spazio anche all’intrattenimento e allo spettacolo con la presenza fissa di Luciana Littizzetto e di Filippa Lagerback.

Confermato anche il momento de ‘il tavolo di Che tempo che fa’ con la presenza di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e Enrico Brignano. Tra le conferme anche quella di Roberto Saviano con uno spazio dedicato all’approfondimento sull’attualità.

Che tempo che fa, le novità dell’edizione 2021

Sulla nuova edizione, Fabio Fazio ha rivelato qualche anticipazione in una intervista rilasciata al Il Foglio in cui ha dichiarato:

Veramente vorrei applicare solo un po’ di buon senso in televisione. Mi sembra di vivere in un mondo impazzito, dall’Afghanistan a quelli che non si vogliono vaccinare mentre il virus fa milioni di morti. Ci tocca leggere di professori universitari contrari al green pass, nell’anno in cui è stata sconfitta la poliomielite nel mondo. Viene in mente quel libro di Roberto Vacca che si intitolava ‘Medioevo prossimo venturo’. Ci siamo. E senza nemmeno la spiritualità del Medioevo.

Le parole del conduttore sono sicuramente riferite al momento storico che tutti noi stiamo vivendo; un momento che vede il Paese diviso tra favorevoli al vaccino, per fortuna la maggioranza, contro i no vax pronti a tutto pur di non sottoporsi al vaccino contro il Coronavirus che, solo in Italia, ha registrato 130mila morti. Numeri spaventosi che fanno rabbrividire.

A parte questo, tra le novità della nuova stagione di #CTCH segnaliamo anche l’ingresso di due nuovi personaggi. Si tratta di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. L’annuncio è arrivato sui social del programma: “siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa“. Che dire un graditissimo ritorno per il duo di comici che con l’indimenticabile Anna Marchesini hanno scritto alcune delle pagine più belle della comicità e dello spettacolo italiano.