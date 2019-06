“Che storia è la musica” è il nome della serata – evento ideata da Ezio Bosso e trasmessa in prima serata su Rai3. Una grande festa in musica: tre ore e mezza di spettacolo che occupa sia la prima che la seconda serata della terza rete di Stato diretta da Stefano Coletta. Ecco tutte le anticipazioni.

Che storia è la musica con Bosso su Rai 3

Domenica 9 giugno dalle ore 20.35 su Rai3 andrà in onda “Che storia è la musica“, la serata evento ideata ed organizzata da Ezio Bosso con la direzione artistica di Angelo Bozzolini. Un programma del tutto nuovo in cui Bosso ha cercato di coniugare musica e tv. Un sogno diventato realtà per il pianista e direttore d’orchestra che, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto ha detto:

È in assoluto la follia più grande che io abbia mai fatto, ma è una follia d’amore che faccio per la musica. Ogni nota è una storia da raccontare.

Durante la serata Bosso si esibirà con l’orchestra della Europa Filarmonica portando in scena le sinfonie quinta e settima di Ludwig van Beethoven. Non solo, l’obiettivo dell’artista è quello di raccontare la musica attraverso le metafore della vita e raccontare la vita attraverso la musica creando un dialogo costante e continuo dove tutti sono indispensabili protagonisti. Dal Direttore all’Orchestra, dal pubblica in sala a quello da casa fino agli ospiti provenienti da diverse realtà.

Che storia è la musica, gli ospiti

Tantissimi gli ospiti famosi che parteciperanno a quella che si prospetta una grande scommessa televisiva con Ezio Bosso chiamato a far conoscere al pubblico televisivo un mostro sacro del calibro di Beethoven.

Ospiti della serata – evento: Luca Bizzarri, Roby Facchinetti con la figli Alessanda, Andrea Lo Cicero, Nicoletta Mantovani vedova di Luciano Pavarotti, Enrico Mentana, Alfonso Signorini, Gino Strada di Emergency, Anna Tifu, Andrea Zanotti e il Coro della Sosat.

Una sfida televisiva su cui Stefano Coletta, direttore di Rai3, ha grandi aspettative:

Non è un concerto ma un programma televisivo strutturato attraverso la musica con un obiettivo divulgativo. Ci commuoveremo e rideremo attraverso i tanti registri che la musica sa offrire.