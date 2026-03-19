Che ruolo avrà Alessandro Cattelan nel Serale di Amici? Dopo l’annuncio ufficiale della sua presenza nel cast, nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni su un possibile impiego diverso da quello di giudice. Un’ipotesi che ha acceso la curiosità del pubblico e alimentato il dibattito tra i fan del talent. Ma qual è la verità? Noi vi sveliamo in anteprima quale sarà davvero il ruolo di Cattelan nel Serale di Amici.

Che ruolo avrà Alessandro Cattelan all’interno del Serale di Amici 2026?

Nella nota stampa di Amici si legge: “Nel cast del talent “Amici” in un ruolo tutto da scoprire, il brillante conduttore e autore radio e tv, Alessandro Cattelan”.

Noi di SuperGuidaTV siamo in gradi si svelarvi in anteprima il ruolo del noto conduttore, ex volto di X-Factor e quindi domanda cosa fa Alessandro Cattelan ad Amici 25 o meglio al Serale del talent possiamo rispondere dicendo che la sua presenza è sicuramente dirompente ed esilarante. Non è un giudice. A giudicare ci sono: Elena D’Amario, Amadeus, Malgioglio e Gigi D’Alessio.

In questa prima puntata ha condotto un gioco tra i professori e i giudici in cui a turno i protagonisti dovevano indovinare delle password tramite degli indizi. Chi vi ha preso parte? Alessandra Celentano, Amadeus, Malgioglio e Lorella Cuccarini. Chi perdeva doveva ovviamente pagare pegno. Quale? Sbattersi un paio di uova in testa scegliendole da un paniere di 6 uova in cui 3 erano sode e 3 no.

Chi ha perso il gioco condotto da Alessandro Cattelan? Cristiano Malgioglio e Lorella Cuccarini. Il giudice e la professoressa hanno cosi dovuto cambiarsi a tempo record e mettersi qualcosa che proteggesse i loro abiti prima di spaccarsi le uova in testa come penitenza. Siamo sicuri che il siparietto sarà davvero divertente anche perché vedere Malgioglio con un cappello con capelli finti e una tunica trasparente sarà sicuramente uno spettacolo.

Come si svolge in sintesi il gioco: ci sono due coppie: Cuccarini con Malgioglio e Celentano con Amadeus. A turno ogni coppia deve indovinare una password. Uno dei due all’interno della coppia deve suggerire all’altro la parola da indovinare. Se indovini prendi 5 punti. A mano a mano che il tempo passa calano i punti. Alla fine di 4 round chi ha più punti vince mentre chi ha meno punti deve fare una penitenza.

Il ruolo di Cattelan e degli altri giudici

Quale sarà il ruolo di Cattelan? Sarà un battitore libero o si limiterà a condurre i giochi tra giudici e professori e a regalare qualche momento di ilarità nel bel mezzo delle sfide? Difficile prevedere cosa potrà accadere in futuro. Pare proprio che Maria De Filippi voglia stupirci puntata dopo puntata anche perché Malgioglio, come giudice, in questa prima serata del Serale ha votato solo per la terza manche e per l’eliminazione. Insomma scopriremo di puntata in puntata cosa accadrà!

Possiamo sottolineare però che il gioco di Cattelan prende il posto del guanto tra i professori. Si tratta di un format – come quello che abbiamo visto a Tu si que vales per il lip-sinc che è stato acquistato dall’estero.