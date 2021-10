Franca Leosini torna in tv con due appuntamenti speciali in prima serata sul terzo canale della Rai. Il nuovo programma si chiamerà Che Fine ha Fatto Baby Jane?. Vediamo quando andrà in TV e le anticipazioni.

Che Fine ha Fatto Baby Jane? Quando in TV e cosa racconterà Franca Leosini su Rai3

Che Fine ha Fatto Baby Jane? è un sequel di Storie Maledette perché Franca Leosini racconterà le storie di chi è uscito dalla prigione ed ha dovuto ricominciare la propria vita da zero.

Pregiudizi, difficoltà lavorative, riscatto sociale e tante altre sfumature del reintegrarsi saranno solo alcuni degli aspetti messi in luce dal racconto costruito dalla giornalista napoletana. Franca Leosini riprende, quindi, il dialogo con il suo pubblico interrotto con l’ultima puntata di Storie Maledette andata in onda il 14 giugno del 2020.

Il programma partirà il 4 novembre in prima serata.

Le caratteristiche del fenomeno Franca Leosini

La pacatezza della voce di Franca Leosini mista alla schiettezza delle sue domande verso i protagonisti delle storie rende il programma ipnotico per chi guarda da casa. Non cala l’attenzione e soprattutto non se n’è mai sazi. La cura infinitesimale per i più piccoli dettagli della storia scelta permettono, però, la realizzazione di poche puntate nonostante il pubblico e i/le #leosiners ne richiedano di più.

Franca Leosini per il suo impegno costante e per la sua professionalità è diventata un fenomeno culturale e un’icona. Il suo aspetto tipico della signora di paese con cui è amabile conversare la fa rappresentante di tutte le nonne d’Italia.

Se per gli uomini abbiamo Lino Banfi perchè non Franca Leosini per le donne con la differenza che piace a tutti soprattutto a chi è ai margini del paese.

Altra caratteristica riguarda il linguaggio diretto accompagnato da modi bruschi, senza fronzoli e con metafore comprensibili sia dal ceto più elevato che da quello più basso. Inoltre, Franca Leosini e i suoi programmi centrano sempre l’obiettivo perché se in Storie Maledette si ha a che fare con un tema universale, la morte, in Che Fine ha Fatto Jane? c’è la rinascita.

In fondo, quando si tocca il basso si può solo risalire.