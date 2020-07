Sono stati i palinsesti più difficili della nostra storia, ma il risultato sarà all’altezza delle aspettative” ha dichiarato il presidente Marcello Foa durante la presentazione dei Palinsesti della Rai Radio Televisione Italiana. Tra le tante novità anche un programma condotto da Franca Leosini, Che fine ha fatto Baby Jane? Vediamo di che si tratta.

Che fine ha fatto Baby Jane?, Su Rai3 il nuovo programma di Franca Leosini

Che fine ha fatto Baby Jane?, è questo il titolo del nuovo programma di Franca Leosini, già conduttrice di Storie Maledette. Il titolo va ad omaggiare la pellicola del 1962 con Bette Devis e Joan Crawford

“Un nuovo romanzo televisivo firmato dalla più sensibile mente del giornalismo noir italiano; storie di cadute e risalite, di peccati e di redenzione”, si legge nella sinossi ufficiale del programma, in arrivo tra la fine del 2020 e il 2021.

Che Fine ha Fatto Baby Jane? Quando va in onda?

Fissate in agenda queste date: 27 e 28 dicembre 2020, perché sono queste le date di messa in onda del nuovo programma di Franca Leosini, in cui racconta la vita dopo il carcere di alcuni grandi protagonisti della cronaca nera.

Quindi a chiusura di quest’anno – veramente da dimenticare – un doppio appuntamento con la giornalista e autrice di una delle trasmissioni più seguite di Rai 3: Storie Maledette.

Stavolta nel nuovo programma la Leosini rintraccia alcuni protagonisti delle principali storie di cronaca nera, che dopo l’esperienza del carcere sono tornati alla vita di tutti i giorni. I crimini di cui si sono macchiati è costato loro la carcerazione, ma una volta scontata la loro pena, com’è la loro vita? Cosa fanno, di cosa vivono?

Franca Leosini racconta il riscatto sociale di ex detenuti che hanno ripreso in mano la loro vita

L’intenzione è quella di raccontare il riscatto sociale di queste persone che nella vita hanno sbagliato e hanno pagato sulla loro pelle con il carcere. Cosa spinge un condannato a voler cambiare vita? La durezza del carcere oppure una crescita interiore avvenuta in un ambiente dove ti manca tutto, in primis la libertà?

Ci sono molti di questi protagonisti che scontata la loro pena hanno ripreso la loro vita. Mi vengono in mente, Erika De Nardo che in compagnia del fidanzatino di allora Omar, uccise la mamma e il fratellino a Novi Ligure. Un delitto di una efferatezza unica per cui la De Nardo scontò solo nove anni di carcere. A Restarle vicino il padre, nonostante tutto. Molti lo hanno criticato per questa scelta ma il responsabile della comunità Exodus, Don Mazzi presso cui Erika, ha scontato parte della pena, ha dichiarato: “Gli altri non capiscono come abbia potuto perdonarla, io sì. Lui è un uomo straordinario”

Oppure Pietro Maso che il 17 aprile 1991, in compagnia di tre amici, uccise entrambi i suoi genitori, Antonio Maso e Mariarosa Tessari al fine di appropriarsi della sua parte di eredità.

Saranno loro alcuni dei protagonisti del programma di Franca Leosini? Staremo a vedere…