L’attesa è finita. I nuovi episodi dell’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti” andranno in onda da giovedì 27 febbraio in prima serata su Raiuno. Al centro della nuova trama ritroveremo Azzurra alle prese con un cambiamento importante: lascerà Assisi e il Convento degli Angeli per trasferirsi a Roma in una casa famiglia per aiutare delle ragazze in difficoltà. Tra loro ci sono Cristina, una ragazza di 16 anni in attesa di un bambino, Olly, cresciuta in una casa-famiglia dopo la perdita del padre e Melody, in fuga da una relazione violenta.

“Che Dio ci aiuti”, intervista esclusiva alle new entry

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Bianca Panconi (Melody), Ambrosia Caldarelli (Cristina Vanzini), Tommaso Donadoni (Pietro Riva), Ludovica Ciaschetti(Olly) e Gaia Bella (Giulia Riva). Alle new entry abbiamo chiesto di anticipare qualcosa sui loro personaggi. “Melody è una ragazza un po’ ingenua che si è trovata a dover affrontare una situazione difficile e dolorosa. Nel momento in cui entra nella casa famiglia inizia ad avere maggiore fiducia in se stessa anche grazie alle amicizie che intreccerà e alla disponibilità delle persone intorno a lei. Melody è anche una ragazza buffa e questo mi ha dato la possibilità di cimentarmi in un personaggio che aveva una vis comica. Come me ha molto entusiasmo per la vita”, ha detto Bianca Panconi.

Gaia Bella ha definito Giulia, il suo personaggio, una ragazzina molto allegra e pasticciona, bisognosa dell’affetto del padre e del fratello. Tommaso Donadoni interpreta i panni di Pietro Riva, figlio di Lorenzo Riva: “Pietro è disponibile con tutti per una serie di motivi ma mette da parte se stesso e le sue ambizioni”. Ambrosia Caldarelli è invece Cristina Vanzini: “E’ la classica ragazza che puoi etichettare in due secondi come una scappata di casa ma conoscendola meglio ti accorgi di quanto sia diversa”. Ludovica Ciaschetti è Olly: “E’ un personaggio schivo e scontroso all’inizio, si prende molto sul serio anche se ha un’ironia molto spiccata. Con l’aiuto di Azzurra si aprirà e tutto prenderà una forma diversa quando imparerà a guardare il passato con occhi diversi”.

Tra Pietro e Cristina nascerà del tenero: “Qualcosa succederà, non sarà qualcosa di immediato”, conferma Ambrosia Caldarelli. In Che Dio ci aiuti si trattano quest’anno molti temi compreso quello della violenza sulle donne. Melody è infatti vittima di violenza da parte del suo fidanzato. L’attrice Bianca Panconi al riguardo ha evidenziato: “Secondo me dovrebbe essere fatta una riforma scolastica per sensibilizzare di più sulla violenza di genere. Solo in questo modo si potrebbe iniziare a fare una distinzione tra carnefice e vittima”.