Brutte notizie per Che Dio ci aiuti 8. Nel cast non vi sarà Pierpaolo Spollon. L’attore saluta la fiction Rai con Francesca Chillemi dopo l’abbandono di Elena Sofia Ricci. Cosa è accaduto? Come mai Spollon non porterà avanti il suo personaggio? Ecco cosa ha detto in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Che Dio ci aiuti 8 cast: una dolorosa defezione

Ci siamo dovuti abituare a diversi abbandoni. In Che Di ci aiuti abbiamo salutato, tra le lacrime, per una tragica morte, Lino Guanciale, ovvero la dolce metà – per fiction – di Francesca Chillemi, ma anche altri personaggi molto amati ed interpretati da:

Gianmarco Saurino

Diana Del Bufalo

Massimo Poggio e Serena Rossi nella prima stagione

Miriam Dalmazio

Laura Glavan

Arianna Montefiori

Neva Leoni

Cristiano Caccamo

Ora dovremo salutare perfino Pierpaolo Spollon. L’attore, in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha detto che: “Non credo che ci sarà Emiliano. Il personaggio è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarà tra i protagonisti“.

Insomma molto probabilmente nel cast di Che Dio ci aiuti 8 non vedremo Pierpaolo Spollon che nel mentre è impegnato con altri progetti: da Blanca 2 a Doc- Nelle tue mani oltre che in teatro.

Che ne sarà di Suor Angela: Elena Sofia Ricci ritornerà?

Che ne sarà di Suor Angela? L’abbiamo lasciata con un piede fuori dal convento. Elena Sofia Ricci, però, nelle ultime dichiarazioni aveva lasciato spazio ad un possibile rientro e non aveva chiuso completamente tutte le porte. Insomma ai fan era sembrato che l’attrice si fosse pentita della decisione di abbandonare la fiction Rai. La rivedremo?

Per ora non sappiamo nulla di più. Di certo la nuova stagione di Che Dio ci aiuti sarà incentrata su Azzurra, ovvero Francesca Chillemi. Ormai suora, infatti, la pupilla di Suor Angela dovrà dar prova delle sue capacità. Che tipo di suora sarà? Sicuramente strampalata e pazza, ma di certo con un gran cuore.