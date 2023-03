Stasera, giovedì 16 Marzo 2023, su Rai 1 si concludono le vicende della settima stagione di Che Dio ci aiuti, fiction con, fra gli altri, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Federica Pagliaroli, Fiorenza Pieri ed Elena Sofia Ricci. Cosa succederà stavolta nel caotico ma allegro Convento degli Angeli Custodi di Assisi e ai personaggi che lo animano? Qui trovate le anticipazioni.

Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni penultimo episodio (numero 19)

Il titolo del penultimo episodio di Che Dio ci aiuti 7 è “Dire fare impicciare”. Ecco di seguito la trama.

Sara rivive un ricordo traumatico legato alla verità sul suo passato che Azzurra ha scoperto e che condivide solo con la superiora. Suor Teresa le fa promettere di non dire nulla ma, quando la novizia si ribella, Azzurra si reca dal vescovo. Sara intanto, scopre che la presenza di Marco ad Assisi non è casuale. A sorpresa, Suor Costanza torna in convento per visitare Azzurra. Inaspettatamente la donna rivede dopo tanto tempo un amico d’infanzia, Umberto, che le fa rivivere un evento che riguarda il suo passato.

Anticipazioni ultimo episodio (numero 20)

Come di consueto, anche il 16 Marzo andranno in onda due episodi di seguito: ecco anticipazioni e trama dell’ultimo di questa stagione. Il titolo è “La ricerca della felicità”.

La superiora chiama i servizi sociali per il piccolo Elia e discute con Azzurra. Quest’ultima è disperata per l’attrito con Suor Teresa e cerca conforto in Suor Angela. Suor Teresa intanto, di fronte all’amore più puro, trova finalmente l’occasione che aspettava da sempre per sanare una volta per tutte le ferite del suo cuore.

Per Emiliano e Corinna intanto, sta per cominciare una nuova vita insieme, anche se Cate e Ludo non lo sanno e sono ancora convinte che il giovane psichiatra e Sara siano fatti l’uno per l’altra… Per Azzurra infine, è arrivato il momento di indossare per la prima volta il velo.

Appuntamento quindi per questa sera con le ultime due puntate della fiction di successo di Rai 1.