Tutto pronto per il debutto della settima stagione di Che Dio ci aiuti 7, la serie cult con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi che partirà stasera su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni e la trama dei primi due nuovissimi episodi.

Che Dio ci aiuti 7, cast della nuova stagione su Rai1

Da stasera, giovedì 12 gennaio 2023, dalle ore 21.35 in prima serata su Rai1 al via la nuova attesissima stagione di “Che Dio ci aiuti“. Si riaprono le porte del convento degli Angeli Custodi della fiction campione d’ascolti con tante importantissime novità. A cominciare dall’addio di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che lascerà il convento nelle mani di Azzurra (Francesca Chillemi). La giovane novizia cercherà in tutti i modi di farla tornare, ma nel frattempo dovrà occuparsi del convento abitato da personaggi come lo psichiatra Emiliano Stiffi, interpretato da Pierpaolo Pollon, e l’amata Suor Costanza che ha il volto di Valeria Fabrizi.

Non mancheranno delle new entry come Suor Teresa (Fiorenza Pieri) che darà filo da torcere ad Azzurra. Ad unire i nuovi episodi diretti da Francesco Vicario e Isabella Leoni, la voce narrante di Elia, interpretato da Valerio Di Domenicantonio. Ma entriamo nel dettaglio con la trama dei primi due nuovi episodi della settima stagione.

Che Dio ci aiuti 7, trama primo episodio “Giudizi universali”

Il primo episodio di Che Dio ci Aiuti 7 si intitola “Giudizi Universali“. Suor Costanza ha lasciato il convento nelle mani di Suor Angela che oramai è diventata super attenta e precisa a tutto. Un comportamento ed atteggiamento che fa soffrire Azzurra che cerca in tutti i modi di ricordarle come era prima. Intanto Emiliano è alle prese con i preparativi per il suo matrimonio, ma deve anche seguire una nuova paziente, Luisa, mamma di Elia. Questo nuovo caso farò arrivare in convento Suor Teresa, ma anche due nuove ragazze: Ludovica e Cate che nascondono un segreto.

Che Dio ci aiuti 7, trama secondo episodio “Sensi di colpa”

Il secondo episodio, invece, si chiama “Sensi di colpa”. Suor Angela prova dei sensi di colpa nell’aver lasciato Luisa ed Elia insieme essendo a conoscenza di quanto successo tra loro. Il bambino, intanto, viene portato al convento da Sara. Azzurra cerca in tutti i modi di allietare il senso di colpa di Suor Angela e comincia a non pensare che dietro tutto ciò ci sia lo zampino della nuova arrivata Suor Teresa. Intanto Emiliano decide di cambiare la sua vita sentimentale diventando un cattivo ragazzo.