C’è grande attesa per il finale di Che Dio ci aiuti 7, la fortunata fiction di Rai Uno interpretata, fra gli altri, da Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci, Pierpaolo Spollon e Valeria Fabrizi. Anche questa stagione, pur con la presenza assai diradata di Suor Angela, ha ottenuto un grande successo di pubblico, che già si prepara per la prossima.

Ad emergere negli ultimi episodi della serie è stata soprattutto Francesca Chillemi, brillante e credibile nella parte di Azzurra, la simpatica e caotica novizia che, a quanto pare, nell’ultima puntata della settima stagione diventa finalmente suora.E’ stata la stessa attrice, ex Miss Italia 2003, a dichiararlo nel corso di un intervista rilasciata al settimanale Sorrisi e Canzoni tv.

Lo spoiler di Francesca Chillemi a Sorrisi e Canzoni tv; Azzurra prenderà i voti

Francesca Chillemi, amata interprete di Azzurra in Che Dio ci aiuti, ha rilasciato un’intervista a Sorrisi e Canzoni tv svelando cosa accadrà al suo personaggio nel finale di questa stagione.

Ebbene, la giovane donna prenderà il velo. Dunque, come in tanti si aspettavano ed auspicavano, Azzurra diventerà suora.

Incalzata dalle domande dell’intervistatrice della nota rivista, la Chillemi ha detto: “D’ora in poi Azzurra dovrà camminare sulle proprie gambe. L’evoluzione del personaggio era dovuta anche per dare continuità alla serie, che ha bisogno di una suora nuova dopo l’arrivederci di Suor Angela”. Ed ha aggiunto: “Azzurra non ha ancora scelto il suo nome da suora, ma ha alle spalle un bagaglio di ricordi ed esperienze”.

Infine, a proposito dell’uscita di scena di Elena Sofia Ricci, che nella fiction era Suor Angela, la ex Miss Italia 2003 ha detto: “Non dimenticherò mai il suo sguardo sincero, fiducioso. E le sue parole: ti voglio bene”.

Quando va in onda l’ultima puntata della serie

Per vedere Francesca/Azzurra con il velo da suora, l’appuntamento è per Giovedì in prima serata su Rai Uno, quando andranno in onda gli ultimi due episodi di Che Dio ci aiuti 7, i numeri 19 e 20.