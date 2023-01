Nella settima stagione di Che Dio ci aiuti in partenza da giovedì 12 gennaio su Raiuno ritroveremo ancora Suor Costanza. L’addio di Elena Sofia Ricci alla serie aveva fatto tremare i fan della serie che avevano ipotizzato che la decisione potesse ricadere anche su Valeria Fabrizi. L’attrice temeva infatti che il suo personaggio potesse uscire di scena e invece i sceneggiatori hanno trovato una soluzione. Nella prima puntata Suor Costanza si troverà in ritiro spirituale fuori dal Convento degli Angeli. In questa stagione, l’attrice sarà presente ma si vedrà molto meno rispetto alle precedenti stagioni.

Che Dio ci aiuti 7, intervista a Valeria Fabrizi

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Valeria Fabrizi a cui abbiamo chiesto qualcosa in più sull‘evoluzione del suo personaggio: “La ritroveremo uguale. Suor Costanza è sempre una suora pimpante che tiene sotto controllo tutto quello che succede nel convento. In questa edizione però Suor Costanza sarà meno presente. Siccome però questo è un paese longevo spero che l’età non comprometta la partecipazione a questa fiction”.

Le chiediamo poi se senza l’appoggio di Suor Angela, Suor Costanza avrà qualche difficoltà: “Nella serie in realtà è sempre stata Suor Angela che si è appoggiata a me. Con Azzurra ho trovato un bel feeling. Sono contenta”.

Le abbiamo chiesto poi se anche lei abbia pensato di abbandonare il suo personaggio nel corso delle varie stagioni. Valeria Fabrizi però non ha mai avuto questo pensiero: “Assolutamente no. Spero che non sia la Lux ad abbandonare Suor Costanza. Ogni volta non vedo l’ora di tornare sul set. Io amo questo personaggio e spero che continui ad essere amata dal pubblico”.

Valeria Fabrizi è stata anche concorrente di Ballando con le Stelle e nell’ultima edizione è tornata sulla pista come ballerina per una notte in sostituzione di Francesca Chillemi che era risultata positiva al Covid. Le abbiamo chiesto quali emozioni abbia provato nel tornare sulla pista: “Alcune volte ho ancora male al ginocchio. Sul Set di Che Dio ci aiuti 7 pur avendo 86 anni sono stata l’unica che non si è ammalata”.

In questa stagione Orietta Berti sarà una new entry. Abbiamo chiesto a Valeria Fabrizi se si sia divertita sul set con lei: “Non l’ho incontrata. Con le new entry non ho avuto modo di approfondire molto i rapporti perché abbiamo condiviso meno tempo assieme sul set. Mi mancano tantissimo gli altri attori”, ha spiegato.

