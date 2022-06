Era già nell’aria da un po’, eppure non ci volevamo credere. Ora la notizia sta diventando sempre più certezza. Che Dio ci aiuti 7 vedrà Elena Sofia Ricci ancora protagonista, ma questa volta per i saluti finali. Come Terence Hill in Don Matte, infatti, la Ricci ha deciso: “Mi congedo“. Sarà però un congedo lungo, che ci accompagnerà per una intera stagione. Essendo un personaggio così amato il distacco sarà graduale e i telespettatori avranno modo di abituarsi all’idea di non vederla più nel convento più pazzo del piccolo schermo.

Che Dio ci aiuti 7: le parole di Elena Sofia Ricci

Durante l’intervista a Vanity Fair, Elena Sofia Ricci ha sottolineato che in Che Dio ci aiuti 7: “Ci sarò solo nei primi tre episodi e in ulteriori due momenti, uno a metà e uno alla fine della stagione, proprio per avere il tempo di congedarmi“.

Ebbene sì, pare sia ufficialmente giunto il momento. Dovremo salutare suor Angela e solo al pensiero viene il magone. La Ricci ci porterà per mano a dire ‘arrivederci’ al suo personaggio e ci presenterà la sua sostituta. Di chi potrà trattarsi? Sarà Francesca Chillemi a raccogliere il testimone? Ancora non ci è dato saperlo. Certo è che i passi che il personaggio della Chillemi ha iniziato a fare, anche nell’ultima stagione dell’amatissima fiction Rai andata in onda, preannunciano l’arrivo, in convento, di una nuova suora alquanto fuori dagli schemi, ma ricca di amore da donare a tutti.

Sempre al noto settimanale Elena Sofia Ricci ha poi svelato: “Come ho detto da subito non avrei potuto girare un intero ciclo di puntate a causa di altri impegni presi in precedenza“.

Elena Sofia Ricci: le notizie che si sono susseguite sulla sua partecipazione a Che Dio ci aiuti 7

In primis si era detto che per vedere Che Dio ci aiuti 7 avremmo dovuto attendere un bel po’. Il problema? Molti attori, compresa la Ricci, avevano preso già altri impegni. Poi? E’ giunta la conferma della sua partecipazione.

Successivamente, però, da Mara Venier, Suor Costanza, ovvero Valeria Fabrizi, ha annunciato che la Ricci aveva dovuto dire di “No” a Che Dio ci aiuti 7 per via di altri impegni lavorativi già presi in precedenza.

Tempo dopo la produzione ha smentito, annunciando la presenza dell’attrice sul set. I dubbi sono però rimasti. Ora, finalmente, a fare un po’ più di chiarezza è stata la stessa Ricci che, sentito l’amore che ruota intorno al suo personaggio e la grande attesa per le nuove puntate della fiction Rai, ha deciso di mettere subito le cose in chiaro per non lasciare nessuno con l’amaro in bocca.

Come prepararci ai saluti di Suor Angela?

C’è un manuale per prepararci ai saluti di Suor Angela dal convento di Che Dio ci aiuti 7? Forse no. Come non ve ne era uno per l’abbandono di Don Matteo dalla serie tv che porta il suo nome. Non ci resta che attendere le nuove puntate della serie tv e seguire passo dopo passo tutti i personaggi e tutte le vicende, confidando sugli sceneggiatori.