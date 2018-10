Che Dio ci aiuti 5 quando andrà in onda? Le riprese dell’amatissima fiction Rai, con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza e Francesca Chillemi nei panni di Azzurra, sono terminate. A confermarlo è stata la stessa Ricci sulla sua pagina Facebook. Ora si attendono news da parte dell’ammiraglia Rai.

Che Dio ci aiuti 5 quando inizia: tutte le ultime news

Che Dio ci aiuti 5 quando inizia? Sono in tanti a chiederselo. Bisognerà attendere, però, ancora qualche mese. Molto probabilmente, calcolando anche i tempi per il lavoro di post produzione, la fiction girata all’interno del convento più pazzo del mondo si mostrerà i suoi telespettatori solo ad inizio del 2019.

Elena Sofia Ricci ha ipotizzato, per la messa in onda di Che Dio ci aiuti 5, il prossimo gennaio. Sarà davvero così? I fan se lo augurano. Da tempo centinaia e centinaia di telespettatori non vedono l’ora di vedere la nuova stagione della fiction. Che Dio ci aiuti ha sempre avuto un successo enorme.

Cosa accadrà nella nuova stagione? Quali ragazze, abitando in convento, daranno filo da torcere a Suor Angela? Quali protagonisti continueranno ad abitare il convento e quali, invece, abbandoneranno la scena? Di sicuro non vedremo o quasi sul set la bravissima e bellissima Diana Del Bufalo.

Monica, almeno per il momento, ha abbandonato Suor Angela e i fan sono curiosi di scoprire come gli sceneggiatori abbiano pensato che la giovane potesse uscire di scena. Non vi sarà l’affascinante Guido, ovvero Lino Guanciale, ma torneranno Gabriele, ovvero Cristiano Caccamo, e Valentina.

Che Dio ci aiuti 5 cast: new entry e graditi ritorni

Secondo le ultimissime novità, Diana Del Bufalo, dopo l’annuncio fatto sui suoi social per annunciare l’assenza dal set di Che Dio ci aiuti 5, pare essere tornata a trovare Francesca Chillemi e colleghi, magari quantomeno per girare un paio di scene che potessero dare una degna conclusione alla storia riguardante il suo personaggio.

Nonostante questa notizia ci sono tanti graditi ritorni. Fra i vari attori che hanno rimesso piede sul set di Che Dio ci aiuti 5 possiamo annoverare: Francesca Chillemi, Cristiano Caccamo, Arianna Montefiori e Gianmarco Saurino.

Nel cast sono arrivate numerose new entry fra cui: Simonetta Columbu che interpreterà la novizia Ginevra e Laura Adriani, nipote di Suor Costanza. Seguendo le Stories su Instagram di Gianmarco Saurini e Cristiano Caccamo molti fan della fiction avranno sicuramente intravisto due bellissime gemelle. Su di loro, però, non ci sono ancora news ufficiali. Di sicuro saranno una delle sorprese della nuova stagione.

E’ avvolta nel mistero anche la scelta della location dove sono state girate le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 5. Qualcuno è pronto a giurare che la fiction Rai abbia lasciato Fabriano, nelle Marche, per recarsi a Spello, in Umbria.