In occasione del compleanno di Charlize Theron festeggiamo la carriera della bellissima attrice e modella africana naturalizzata americana. Dal successo nel mondo della moda grazie all’indimenticabile spot del Martini Bianco fino alla consacrazione come attrice ad Hollywood con il film “Monster”.

Charlize Theron: l’infanzia e il successo nella moda con lo spot Martini

Il 7 agosto del 1975 a Benoni, città del Sudafrica, nella provincia del Gauteng, è nata Charlize Theron. Bella da togliere il fiato, Charlize è una delle attrici più belle del mondo. La sua bellezza ha incantato il pubblico mondiale trasformandola in una diva dei tempi moderni. Un’infanzia complicata e difficile quella dell’attrice che ha vissuto in un collegio a causa del turbolento rapporto tra la madre e il padre alcolizzato.

Durante una lite furibonda tra i genitori, il padre muore e la madre viene processata e assolta per legittima difesa. Charlize e la madre decidono così di iniziare una nuova vita: lasciano il Sud Africa e si trasferiscono in Italia. Inizia la carriera di modella: la bellezza di Charlize non passa inosservata e conquista le passerelle dei più importanti e prestigiosi stilisti. Poi arriva la svolta come testimonial dell’iconico spot del Martini Bianco. Un infortunio al ginocchio l’avvicina al mondo del cinema diventando una star di Hollywood.

Charlize Theron film, il debutto con Tom Hanks e il primo successo con “L’avvocato del diavolo”

Sono più di 40 i film in cui ha recitato che le han permesso di vincere un Oscar, un Orso d’Argento e un Golden Globe. Ma quali sono i film da (ri) vedere assolutamente? Il debutto arriva nel 1996 con il film “Music Graffiti” di Tom Hanks, ma la prima grande occasione è ne “L’avvocato del diavolo“, film drammatico e thriller di ispirazione horror del 1997 diretto da Taylor Hackford e basato sull’omonimo romanzo. Una giovanissima Charlize interpreta il ruolo della protagonista femminile recitando accanto a Keanu Reeves ed Al Pacino. Il film è un grandissimo successo al botteghino: incassa 153 milioni di dollari su 60 milioni di costo iniziale.

E’ l’inizio della carriera di attrice, visto che seguono i film “Celebrity” di Woody Allen e “The Astronaut’s Wife” diretto da Rand Ravich. Nel 1999 recita in “Le regole della casa del sidro“, il film diretto da Lasse Hallström e ispirato al romanzo di John Irving. Questa volta Charlize condivide il set con Michael Caine e l’astro nascente Tobey Maguire. La prova attoriale di Charlize convince critica e pubblico con le prime nomination.

Charlize Theron, la consacrazione con il film “Monster”

La carriera di Charlize Theron come attrice è sempre più in salita. Nel 2003 recita in “The Italian Job“, film diretto da F. Gary Gray recitando accanto a Mark Wahlberg. La pellicola, remake di Un colpo all’italiana, è un film d’azione che mostra un altro lato della bellissima attrice alla prese con corse automobilistiche. Nel cast ci sono anche: Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def e Donald Sutherland.

La consacrazione definitiva come attrice arriva nel 2003 con “Monster“, il film scritto e diretto da Patty Jenkins. La pellicola racconta la storia di Aileen Wuornos, prostituta condannata e giustiziata in Florida per l’omicidio di sette uomini. L’attrice si cala alla perfezione nel ruolo della donna ingrassando di dieci chili e mostrandosi sul grande schermo come mai aveva fatto prima. Un ruolo complesso e difficile che mostra alla critica e al pubblico le grandi capacità d’attrice vincendo anche un premio Oscar. Il film è anche un successo al botteghino: costato 8 milioni di dollari ne incassa 60. Questo ruolo è la consacrazione per l’attrice che vince: un Premio Oscar, Golden Globe e Orso d’Argento a Berlino.

Dopo il successo di “Monster”, nel 2005 recita in “North Country“, “The Road” (2009), “Young Adult” (2011), “Prometheus” (2012) fino a “Mad Max: Fury Road” del 2015. Il nuovo capitolo della saga Mad Max co-scritto e diretto da George Miller conquista il botteghino. La Theron interpreta il personaggio di Furiosa, la donna che guida la ribellione contro Immortan Joe. Nel cast anche Tom Hardy. Il film le valse un Critics’ Choice Movie Award.