Charlie Gnocchi è stato premiato in Campidoglio con l’Antenna d’Oro per la TV, un riconoscimento prestigioso che celebra il suo lavoro come speaker di RTL 102.5, la prima radiovisione italiana. Durante l’intervista, il conduttore ha parlato con entusiasmo del premio, delle differenze tra radio e televisione e della sua passione per il piccolo schermo. Inoltre, ha commentato l’edizione attuale del Grande Fratello, soffermandosi sullo scontro tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes, chiarendo che l’episodio del “bollitore” è stato eccessivamente amplificato.

Charlie Gnocchi, intervista

In Campidoglio per il premio Antenna d’Oro. Emozionato?

“Ebbè, è sempre una bella onorificenza la Antenna d’Oro. Devo dire la verità che ci sono molti più personaggi di me che meritano questo premio. Ma io apprezzo tantissimo l’impegno dell’organizzatore e, devo dire, anche di tutti i miei colleghi. Quindi sono molto contento di essere con Adriana Russo, con tanti personaggi dello spettacolo che a volte non si vedono sempre. E poi Fabrizio Pacifici è anche un bravo presentatore”.

Sei una voce molto apprezzata, soprattutto a livello radiofonico, tra le altre cose. C’è ancora, secondo te, questa differenza di media tra la radio e la televisione? E cosa è più facile fare oggi?

“È una bella domanda la tua. Perché io lavoro per RTL 102.5, che è la prima radiovisione italiana. Noi facciamo la radio, ma siamo ripresi anche dalle telecamere. Quindi da vent’anni a questa parte faccio questo esperimento di essere un radiotelevisivo. Cioè siamo in una piattaforma principalmente radiofonica, ma siamo ripresi anche da social media e dalla tv. Cosa cambia? Che la tv generalista è fatta di tante professionalità ed è un lavoro corale. Invece la radio è ancora un lavoro in cui lo speaker parla con la sua voce e soprattutto noi dell’intrattenimento improvvisiamo”.

Qual è la televisione che ti piace vedere?

“A me piace tutta la televisione, perché la televisione è bella vedere perché ti dà uno spaccato della realtà. Io sono un grande consumatore di tutta la televisione quando è vera, quando ti dà un’idea dei tempi che sono. La televisione è sempre uno specchio nostro, quindi la mia passione per la televisione nasce dal fatto che io la guardo”.

Senti, parlavi della televisione quando è vera. Questa edizione del Grande Fratello l’hai seguita?

“L’ho seguita, sì. È bella questa domanda. Ho seguito l’edizione del Grande Fratello e devo dire che è molto vera. È molto vera perché ci sono personaggi che non hanno niente da perdere. Si buttano e, devo dire, anche un po’ in balia delle situazioni, danno sfogo anche a molti istinti primordiali, come spesso capita. Forse è un po’ troppo vera. Noi che abbiamo fatto un po’ di spettacolo, un po’ di televisione, un po’ di spettacoli in giro, ci conoscevamo e io, avendo partecipato all’ultima edizione di Grande Fratello VIP, avevo molti colleghi che rispettavo e stimavo. Quindi stavo molto attento anche all’idea di offenderli, all’idea di avere troppe questioni con i miei colleghi che poi avrei incontrato nel lavoro”.

Voi non vi sareste mai tirati un bollitore. Le scene che abbiamo visto tra Jessica e Helena hanno un po’ sconvolto il pubblico. Di queste scene, di tutto questo, che idea ti sei fatto da osservatore?

“Da osservatore esperto, diventato esperto anche del Grande Fratello, mi sono fatto questa impressione, questa opinione, che a volte nella casa possono esserci queste scene un po’, non dico violente, però particolari, in cui ci sono, devo ammettere, accaduto anch’io. Però si tende oggi, in particolare nel 2025, ad amplificare tutto. Quindi non è successo niente di particolare. È andata lì col bollitore, tra l’altro poi Jessica, la conosco bene, è una provocatrice, è molto brava, anche molto simpatica, però poi alla fine il bollitore non è stato lanciato”.