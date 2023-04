Dai motori alla musica, Charles Leclerc ha pubblicato il suo primo singolo AUS23 (1:1). Il pilota della Ferrari, reduce da un inizio di stagione molto deludente, ha così scelto di far uscire la sua ultima creazione a pochi giorni dal Gran Premio di F1 di Monaco. Il suo singolo, dal titolo AUS23, è una composizione interamente in pianoforte che segna il suo esordio nel mondo musicale. Ma come è nata questa idea? Vediamo insieme quali sono gli hobby del monegasco e la sua carriera sportiva.

Charles Leclerc pubblica il singolo AUS23

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc nasce a Monte Carlo il 16 ottobre del 1997. Attualmente corre con la SF-23 ma non ha mai negato la sua passione per la musica. Il suo brano, AUS23, è uscito alla mezzanotte di oggi sulle principali piattaforme di streaming.

Il singolo dura circa 4 minuti e non ha testo ma solo melodia. Al momento non è possibile sentirlo su Spotify ma Leclerc rassicura i fan in un commento su Twitter: “La squadra è al lavoro! Dovrebbe tornare presto, si spera oggi. Scusateeee”.

Due anni fa Leclerc aveva postato sul suo profilo instagram un’immagine eloquente: lui al piano intento a suonare e la scritta Love. Ora torna nelle vesti di autore di questo singolo dalla melodia delicata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charles_leclerc)

La carriera sportiva

Leclerc inizia a gareggiare nei Kart sin da piccolo. Campione della GP3 nel 2016 e della Formula 2 nel 2017, dal 2018 passa in Formula 1 correndo per la Sauber. Nel 2019 arriva il passaggio in Ferrari. Con la scuderia di Maranello arriva lo scorso anno a conquistare il secondo posto nella classifica piloti. Quest’anno però le cose non vanno benissimo: in tre gare ha conquistato appena 6 punti e la Ferrari non sembra essere competitiva a livello della Red-bull. In molti nel circus parlano di un’eventuale rescissione del contratto e le strade di Leclerc e della Ferrari potrebbero separarsi nel 2024.