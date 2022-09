Martedì 4 ottobre fra gli incontri più attesi della Champions League 2022-2023 c’è l’incontro tra Inter-Barcellona in chiaro su Canale 5 in prima serata. Per i nerazzurri è una partita decisiva e c’è tanta voglia di riscatto.

Champions League 2022-2023: Inter – Barcellona, martedì 4 ottobre in prima serata su canale 5

Torna in scena dunque la Champions League, il torneo europeo fra club più prestigioso e seguito. Una delle sfide più attese è sicuramente quella tra Inter e Barcellona che si giocherà martedì 4 ottobre allo stadio di San Siro a Milano con diretta in chiaro su Canale 5 dalle ore 21. Seguiranno poi, in altre giornate le sfide che coinvolgeranno Juventus, Milan e Napoli.

Per i giocatori dell’Inter allenati da Simone Inzaghi è una partita decisiva e molto importante anche se la situazione in classifica all’interno del raggruppamento è ancora ampiamente aperta.

Tuttavia l’Inter dovrà impegnarsi considerando le difficoltà affrontate dai nerazzurri in questo inizio di stagione. Ma come dicevamo ancora la situazione è completamente aperta dal momento che sia l’Inter che il Barcellona hanno tre punti, grazie ai rispettivi successi ottenuti nelle gare d’andata.

Champions League: la cabala non è a favore dei milanesi

Quindi partita apertissima dove è ancora tutto da giocare anche se la cabala vede i neroazzurri svantaggiati: nelle ultime quattro occasioni in cui Inter e Barcellona si sono affrontate durante la fase a gironi della Champions (nelle stagioni 2018/2019 e 2019/20) gli spagnoli hanno vinto tre volte (e la quarta partita è finita in pareggio).

Insomma, si preannuncia una partita ricca di colpi di scena e molto emozionante che terrà incollati allo schermo milioni di telespettatori che amano il calcio. Una partita spettacolare che avrà il suo seguito, mercoledì 12 ottobre, con la partita di ritorno.

Champions League, Inter – Barcellona: terzo turno della fase eliminatoria

Sfida stellare al Meazza di San Siro per il terzo turno della fase eliminatoria di Champions League. Sconfitti dal Bayern Monaco nei turni precedenti, i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi e i catalani si contendono il secondo posto nel girone, necessario per passare il turno e accedere agli ottavi.