Torna la Champions League 2024 in chiaro sulle reti Mediaset. Ecco le partite e gli appuntamenti da non perdere di martedì 5 e mercoledì 6 marzo 2024.

Champions League 2024, calendario e partite di martedì 5 e mercoledì 6 marzo

Martedì 5 marzo 2024 si riaccendono i riflettori sulla Champions League 2024, la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. Dalle ore 21.00 in chiaro su Canale 5 appuntamento con il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In campo a sfidarsi “Bayern Monaco-Lazio” trasmessa in diretta su Canale 5, ma anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Dall’Allianz Arena di Monaco vanno in onda i ritorni di ottavi di finale che vedono scontrarsi i tedeschi allenati da Thomas Tuchel e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Dopo la vittoria all’andata della Lazio con il risultato di 1-0, i tedeschi di Thomas Tuchel devono cercare di recuperare per aggiudicarsi il passaggio ai quarti di finale. La telecronaca dell’evento sportivo è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Prima del match appuntamento con il programma condotto da Benedetta Radaelli con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini. Immancabile poi il dopo partita presentato da Alberto Brandi con tanti ospiti in studio. Spazio anche alle immagini, highlights e gol dell’altro ottavo di finale in programma “Real Sociedad-PSG”. Ma non finisce qui: sulla piattaforma Mediaset Infinity in diretta streaming saranno trasmessi gli altri due ottavi di finale: “Real Sociedad-PSG” il 5 marzo e “Manchester City-Copenaghen” il 6 marzo. Infine mercoledì 6 marzo appuntamento su Mediaset Infinity con la sintesi di “Real Madrid-Lipsia“.

Champions League 2024, calendario e programmazione tv

Ecco il calendario delle partite di Champions League 2024 trasmesse in chiaro su Canale 5 e sulle reti Mediaset.

MARTEDÌ 5 MARZO

• Bayern Monaco-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it con la la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero;

• Real Sociedad-PSG, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. A seguire il programma Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity.

MERCOLEDÌ 6 MARZO

• Manchester City-Copenaghen, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.