Gli ottavi di finale di Champions League 2023-2024 tornano in chiaro sulle reti Mediaset. Scopriamo il calendario delle prossime partite trasmesse in chiaro su Canale 5 e sulle reti Mediaset. Ricordiamo che le gare saranno visibili anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Champions League 2024 su Canale 5: il tabellone delle partite e gli appuntamenti in tv

Martedì 20 febbraio 2024 dalle ore 21.00 torna l’appuntamento con la Champions League 2023-2024. La più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA entra nel vivo con gli ottavi di finale che vedranno scendere in campo “Inter-Atletico Madrid” allo Stadio San Siro di Milano. Una partita che si preannuncia imperdibile: da un lato, infatti, ci saranno i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi contro i colchoneros allenati dall’ex interista Diego Pablo Simeone. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity, invece, il pre partita è affidato a Benedetta Radaelli con la presenza in studio di tantissimi ospiti: Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Ma non finisce qui, visto che dopo il match è previsto anche uno speciale dopo partita condotto da Alberto Brandi. In studio ospiti: Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Da segnalare anche immagini, highlights e gol dell’altro ottavo di finale in programma “PSV Eindhoven-Borussia Dortmund”. Non solo “Inter-Atletico Madrid“, visto che sono previsti altre due partite in tabellone da non perdere: “PSV Eindhoven-Borussia Dortmund” il 20 febbraio e “Porto-Arsenal” il 21 febbraio visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Infine mercoledì 21 febbraio, su Mediaset Infinity, spazio alla sintesi di “Napoli-Barcellona“.

Champions League 2024 in tv, il calendario

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO

Inter-Atletico Madrid , in diretta alle ore 21.00 su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. La telecronaca è di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin;

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO