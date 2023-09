Al via la Champions League 2023. La più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA torna in tv, in chiaro e a pagamento, con le prime partite della 69esima edizione. Ecco il calendario completo di tutte le partite in onda martedì 19 e mercoledì 20 settembre 2023!

Champions League 2023 in tv: dove vederla

Da martedì 19 settembre 2023 inizia la Champions League 2023, la competizione per club più importante del calcio continentale organizzata dalla UEFA. Un appuntamento imperdibile per milioni di tifosi ed appassionati di calcio pronti a seguire la competizione calcistica internazionale che decreterà, il prossimo 1 giugno 2024 con la finale di Wembley, la squadra vincitrice. Ma iniziamo con le prime partite in programma tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre in chiaro e sulla pay tv.

Il calcio d’inizio della 69esima edizione della competizione calcistica è affidato alle ore 18.45 di martedì 19 settembre 2023 dal Milan che scenderà in campo contro il Newcastle. In serata poi spetta alla Lazio di Maurizio Sarri sfidare in casa l’Atletico Madrid. Il match è visibile in chiaro in tv dalle ore 21.00 in prima serata su Canale 5.

Nella giornata di mercoledì 20 settembre 2023, invece, il debutto di Napoli e Inter. La squadra, vincitrice dello scudetto 2022-2023, allenata da Rudi Garcia è impegnata in Portogallo contro lo Sporting Braga, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi scendono in campo contro il Real Sociedad.

Champions League 2023 in tv: le partite del 19 settembre

Ecco dove seguire in tv le partite della Champions League 2023 di martedì 19 settembre 2023:

18.45 Milan-Newcastle in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; ore 21.00 Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

– diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; 21.00 Feyenoord-Celtic in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW ore 21.00 Lazio-Atletico Madrid in diretta tv in chiaro su Canale 5 , streaming su Sky Go, NOW, Infinity+ e Mediaset Infinity;

in diretta tv in chiaro su , streaming su Sky Go, NOW, Infinity+ e Mediaset Infinity; 21.00 Young Boys-Lipsia in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; ore 21.00 Manchester City-Stella Rossa in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; 21.00 Barcellona-Royal Antwerp in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; ore 21.00 Shakhtar Donetsk-Porto in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW.

Passiamo al calendario completo di Champions League di mercoledì 20 settembre:

18.45 Galatasaray-Copenaghen in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; ore 21.00 Bayern Monaco-Manchester United in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; 21.00 Arsenal-PSV in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; ore 21.00 Siviglia-Lens in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; 21.00 Real Madrid-Union Berlino in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; ore 21.00 Sporting Braga-Napoli in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; 21.00 Benfica-Red Bull Salisburgo in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW;

in diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW; ore 21.00 Real Sociedad-Inter in diretta streaming su Amazon Prime Video.

Dove vedere la Champions League 2023 in tv e streaming

La 69ª edizione, la 32ª con la forma attuale, della Champions League, organizzata dall’UEFA, è visibile in diretta televisiva in chiaro su Canale 5, ma anche su Sky Sport. Non solo, la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA è visibile anche in modalità streaming sulle piattaforme: NOW, Sky Go, Amazon Prime Video e Infinity.