Dopo quelle estive di Tokyo dello scorso anno, tutto è pronto per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Gli atleti delle varie discipline si sfideranno tra neve e ghiaccio per la conquista delle medaglie olimpiache. Ma andiamo a conoscere nei dettagli dove vedere la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: in diretta TV e Streaming.

Dove vedere la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in diretta TV

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è prevista per venerdì 4 febbraio in diretta dallo Stadio Nazionale di Pechino, conosciuto anche con il nome di “Bird’s nest”, nido d’uccello per la sua forma. La diretta della cerimonia inaugurale per la 24a edizione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 partirà alle ore 12.55 ora italiana. La Rai trasmetterà tutto in chiaro su Raidue.

Dove seguire le Olimpiadi in Streaming

Oltre che in tv, sarà possibile seguire le fasi salienti delle Olimpiadi di Pechino 2022 anche in streaming su Discovery+, Dazn, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, Now e via satellite sui canali Eurosport di Sky.

Chi sono i portabandiera azzurri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

I portabandiera italiani sono due: per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sarà Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera a PyeongChang 2018. Michela Moioli, oro olimpico quattro anni fa in Corea del Sud nel boardercross, sarà affidato il tricolore per la cerimonia di chiusura.

Durante la cerimonia di apertura, la delegazione italiana sfilerà per penultima, subito prima della Cina, la Nazione ospitante. Questo avviene perché la prossima edizione dei Giochi Invernali si disputerà proprio in Italia precisamente nelle città di Milano e Cortina, nel 2026.

Prima dei nostri atleti sfilerà l’Australia. Ad aprire la cerimonia saranno gli atleti della Grecia, ideatrice dei Giochi, seguita da Turchia, Malta e Madagascar, secondo quello che è l’alfabeto in cinese mandarino, con i nomi ordinati in base al numero dei tratti del primo carattere.