Il lavoro è indispensabile non soltanto per avere l’indipendenza economica ma anche perché dà dignità alla persona e permette di esprimere le proprie potenzialità. Partendo da questo dato di fatto inconfutabile e dalla constatazione delle difficoltà che molti, per varie ragioni, attualmente incontrano in tale ambito, Adriana Volpe ha pensato e scritto un programma televisivo che mette in palio, una volta tanto, non soldi, ma un contratto di lavoro. Si tratta di Cerchiamo te: missione lavoro. Vi diciamo come funziona, quando e dove va in onda.

Cerchiamo te – missione lavoro: come si svolge il programma

La stessa Adriana Volpe sarà al timone di Cerchiamo te: missione lavoro. Il programma si propone di offrire una chance a chi, al momento, è disoccupato. Nelle due puntate previste, la conduttrice si recherà prima a Comacchio e poi a Torino, dove incontrerà tre candidati che avranno la possibilità di svolgere un colloquio e una prova all’interno di una realtà imprenditoriale in cerca di una figura da inserire nel proprio organico.

Intervistata dal noto settimanale Telepiù, la Volpe ha precisato che si tratta di persone comuni, non ci sono né attori né figuranti. Ad affiancarla ci sarà l’imprenditore e formatore Leonardo Leone, che fornirà utili consigli su come diventare e mostrarsi più competitivi.

Quando e dove vederlo in tv

Le due puntate di Cerchiamo te: missione lavoro andranno in onda su Rai Due Sabato 13 Gennaio alle ore 9,45 e Sabato 20 Gennaio alle ore 10.10. Trattandosi di un format inedito, in base alla risposta del pubblico si deciderà se farne una intera stagione, un progetto a cui la Volpe tiene molto e che spera di poter presto realizzare.

In effetti, una trasmissione tanto pragmatica forse mancava nel pur ricco palinsesto televisivo italiano attuale e la vulcanica Adriana potrebbe aver avuto l’intuizione giusta. Non ci resta altro da fare che vederla… al lavoro!