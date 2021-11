In arrivo su Real Time, canale 31 del DDT un programma dedicato alle coppie in crisi che si chiama “C’era Una Volta L’amore” con Michela Giraud che dopo l’esperienza alle Iene del 9 novembre , si cimenta in questo nuovo format. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

C’era una volta l’amore, su Real Time con Michela Giraud: ecco quando in tv

Grazie all’umorismo tagliente e a una spigliatezza unica, Michela Giraud è tra le comiche italiane più amate. L’abbiamo vista e conosciuta nei programmi:

“Educazione cinica”

“CCN – Comedy Central News”.

Ma la grande popolarità l’ha raggiunta alla conduzione dello show comico “LOL – Chi ride è fuori”.

L’abbiamo anche notata alla conduzione di una delle puntate delle Iene, del 9 novembre accanto a Nicola Savino. Ora l’aspetta un programma su Real Time, in prima serata che si chiama C’era Una Volta L’amore dal 30 novembre.

C’era una volta l’amore: i casting sono aperti

Intanto sul sito di Real time sono aperti i casting per chi volesse partecipare al programma. Ecco cosa si legge sul sito ufficiale:

La tua coppia è in crisi? C’è qualcosa che non sopporti nel tuo partner? Scrivi subito a [email protected] e scopri come partecipare al casting di “C’era una volta l’amore”!

La comica si racconta a Sorrisi e afferma che il programma Lol è un’esperienza che si porterà dentro per sempre perché deve la sua popolarità a questo format:

«A quel programma devo tutto. Sono contenta che la gente si sia divertita, ma per me è stata, da un punto di vista professionale, un’esperienza complicata. Lì si giocava sull’improvvisazione mentre io venivo dalla cultura del tutto scritto, preparato e controllato. È difficile tenere la concentrazione per così tanto tempo. Alla fine ci sono riuscita (sorride)».

Michela Giraud: i suoi modelli di riferimento per la conduzione, Simona Ventura e il Trio Medusa

Michela parla anche della sua esperienza alla conduzione di una puntata delle Iene, dove confessa che è stato bello confrontarsi con Nicola Savino dove si è vista una Michela vera che vuole mettersi in gioco. Del resto lei ha sempre amato il programma Le Iene che ha sempre seguito, da quando c’erano Simona Ventura, il Trio Medusa, Fabio Volo, Enrico Lucci.

Ed è proprio Simona Ventura il suo modello di riferimento per quel che riguarda la conduzione. La sua vena polemica nasce sin da ragazzina: tendeva ad essere molto litigiosa. Tuttavia, crescendo ha canalizzato la sua energia sul lavoro; la sua esuberanza e la sua vivacità sono diventati dei punti di forza della sua personalità e di conseguenza del lavoro.

Sul programma C’era una volta l’amore fa sapere:

«“C’era una volta l’amore” è stata una scintilla al primo provino. Le coppie si sono messe a nudo mentre per me è stata una esperienza emotivamente forte dal punto di vista personale e professionale. È stato un onore lavorare con Fatma Ruffini, una maestra di tv. È stato impegnativo mettermi alla prova con persone che piangevano e che aprivano, con i loro racconti, delle voragini che hanno finito per inghiottire anche me».