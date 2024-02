Nella prima serata di Venerdì 23 Febbraio su Rai Due, l’appuntamento per gli amanti del cinema è con la simpatica e divertente commedia C’era una volta il crimine, una prima tv. Si tratta del terzo capitolo della saga iniziata con Non ci resta che il crimine (2019) e Ritorno al crimine (2021). Stavolta i protagonisti si impegnano addirittura a rubare la Gioconda dal castello francese di Chambord per riportarla in Italia…ecco tutte le curiosità da conoscere.

C’era una volta il crimine: la trama in breve e il cast

Dopo essere scappati dal 1982 per fare ritorno nel presente, stavolta Moreno e Giuseppe viaggiano indietro nel tempo e si fermano al 1943. Il loro intento? Rubare la Gioconda di Leonardo situata nel castello di Chambord, in Francia, e riportarla in Italia! Nell’impresa tutt’altro che semplice trovano un alleato in Claudio Ranieri, un pignolo e irascibile professore di storia.

Questo il cast tutto italiano che dà vita alla pellicola: Giampaolo Morelli, Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Carolina Crescentini, Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua e Ilenia Pastorelli.

Le principali curiosità sul film

C’era una volta il crimine è un film italiano di genere commedia diretto da Massimiliano Bruno nel 2022. Queste le curiosità principali sul suo conto: