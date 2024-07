Celine Dion è stata la regina incontrastata della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2024 di Parigi. La cantante è tornata ad esibirsi dal vivo a due anni di distanza dalla notizia della sua malattia: la Sindrome della Persona rigida.

Celine Dion live alle Olimpiadi di Parigi 2024: il video

La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha segnato il ritorno di Celine Dion dal vivo con una emozionante esibizione alla base della Torre Eiffel. Sulle note di “Hymne A L’Amour” di Edith Piaf, la cantante ha letteralmente incantato ed emozionato con una performance che ha commosso tutti. «Sono onorata di essermi esibita stasera e piena di gioia per essere tornata in una delle mie città preferite» ha scritto la cantante in un post condiviso su Instagram poco dopo l’esibizione. Un ritorno sulle scene in parte annunciato che ha incollato alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo che hanno potuto rivedere la cantante per la prima volta dal vivo a due anni di distanza dalla diagnosi della malattia. La Dion, infatti, è malata da diversi anni della Sindrome della Persona rigida, una malattia che le impedisce di potersi esibire dal vivo.

Una malattia che la Dion ha raccontato al pubblico nel film documentario “I Am Celine (Io sono Celine)” in cui si è mostrata senza paure rivelando: «ho questa malattia per qualche motivo sconosciuto. Per come la vedo io, ho due scelte. O mi alleno come un atleta e lavoro duro, oppure stacco la spina ed è finita, rimango a casa, ascolto le mie canzoni, sto davanti allo specchio e canto per me».

Le parole di Celine Dion dopo l’esibizione alle Olimpiadi di Parigi 2024

Emozioni e lacrime per Celine Dion e milioni di fan sparsi per il mondo (e non solo) durante la sua esibizione sulle note di “Hymne A L’Amour” di Edith Piaf alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tornare a cantare dal vivo sembrava impossibile per la voce di “My heart Will go on” ammalata di sindrome della Persona rigida e per questo motivo la sua esibizione assume una valore ancora più importante. La cantante, fasciata in un bellissimo abito scintillante, ha commosso tutti con una esibizione impeccabile e carica di pathos ed emozioni lasciando così una porta aperta sul suo futuro artistico.

«Sono così felice di celebrare questi atleti straordinari, con tutte le loro storie di sacrificio e determinazione, dolore e perseveranza. Tutti voi vi siete concentrati sul vostro sogno e, che portiate o meno a casa una medaglia, spero che essere qui significhi che per voi si è avverato! Dovreste essere tutti molto orgogliosi, sappiamo quanto avete lavorato duramente per diventare i migliori tra i migliori. Rimanete concentrati, andate avanti, il mio cuore è con voi» – ha scritto la cantante inviando un messaggio anche a tutti gli atleti in gara. Ora non resta che incrociare le dita e sperare che Celine possa tornare quanto prima a cantare dal vivo per i suoi fan che da anni aspettano di poterla rivedere e di riabbracciare sotto il palco! Forza Celine!