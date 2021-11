Adriano Celentano è tornato a farsi sentire social network con una nuova missiva questa volta indirizzata a Bianca Berlinguer, la giornalista conduttrice di Cartabianca. Il motivo? L’ultima intervista della Berlinguer a Gianluigi Paragone: tra i due scoppiano scintille in diretta con tanto di bavaglio del giornalista.

Adriano Celentano attacca Bianca Berlinguer: “a Cartabianca non mi sei piaciuta con Paragone”

L’ultima puntata di Cartabianca di Bianca Berlinguer non è passata inosservata nemmeno agli occhi di Adriano Celentano. La lite fra la conduttrice e l’ospite Gianluigi Paragone è finita nel peggiore dei modi con il politico che si è imbavagliato in diretta. Il leader di Italexit non solo difende i diritti dei manifestanti no green pass, ma fa anche il nome di Sigfrido Ranucci e del programma di inchieste Report che tanto ha fatto discutere per un servizio sui vaccini.

“Mettiamo un bel asterisco sulla Costituzione e la libertà di manifestare. Manifestiamo soltanto nei limiti in cui piace a voi. Il sindaco di Trieste dice che noi siamo dei disertori e dovremmo essere fucilati al muro… però prima fatemi fare almeno dire una parola di solidarietà alla redazione di Report che ha giornalisticamente fatto un’inchiesta e in questo paese, a quanto pare, fare le inchieste giornalistiche che scombinano la narrazione mainstream comporta la rabbia e il bavaglio da parte di chi non vuole che si faccia luce. Spero non ti dia fastidio, Bianca” – sono le parole di Paragone che fanno storcere il naso alla Berlinguer che ribatte “non mi da fastidio ma siccome Report sta dall’altra parte… se ne sta parlano dall’altra parte con il nostro concorrente. Il conduttore della trasmissione è addirittura dall’altra parte“. Il confronto fra i due termina nel peggiore dei modi con Paragone che si imbavaglia in diretta e la Berlinguer che chiude il collegamento prima di averlo salutato: “lo spettacolo lo vai a fare da un’altra parte se vuoi avere la parola te la do ma se devi stare così tutto il tempo no. Una sceneggiata ridicola“.

Adriano Celentano difende Paragone e punta il dito contro Bianca Berlinguer

A distanza di poche ore dal confronto in diretta fra Bianca Berlinguer e Gianluigi Paragone, Adriano Celentano ha deciso di esporsi sui social con un lunghissimo messaggio. Il Molleggiato scrive:

Ho sempre pensato che il mestiere del conduttore è quello che più di tutti ha una grande responsabilità verso i telespettatori. Ossia, quella di valorizzare nel modo più OBIETTIVO il pensiero dei propri OSPITI e farlo arrivare nella case degli italiani nel modo più comprensibile. Ma tu cara Berlinguer, ieri sera con Paragone non mi sei piaciuta per niente. Devo dire che sei stata assai poco BIANCA..te la sei presa con lui per aver citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua di trasmissione.

Non solo, Celentano accusa la Berlinguer di aver investito il senatore come accade “nei peggiori collegi quando i bambini venivano puniti a dormire nello stesso letto dove, nel sonno, gli era scappata la pipì”. E ancora Celetano parla di atto violento quando la Berlinguer ha chiuso il collegamento con Paragone imbavagliato elogiando la concorrente di Giovanni Floris su La7:

l’atto più VIOLENTO: la sua immagine viene BRUTALMENTE cancellata. Mentre a pochi minuti di distanza il bravo – Floris “Di Martedì” – senza nemmeno accorgersi, ti dava una lezione di grande DEMOCRAZIA. Non solo ha parlato di ciò che Report ha svelato, ma ha addirittura invitato l’autore del programma investigativo Sigfrido Ranucci.

Infine il cantante dà un consiglio alla Berlinguer e lancia una provocazione:

Cara Bianca, posso dire (anche a causa del Covid) che non sei la sola a spargere questo tipo di arrabbiature televisive e se può consolarti, ti do una primizia: sto pensando di tornare in televisione con un programma dal titolo ‘Il conduttore’. E tu sarai il primo ospite…