Parte la grande fuga dei vip ricercati da agenti esperti nel primo reality italiano di Amazon Prime Video: Celebrity Hunted debutta sulla piattaforma di streaming con i primi tre episodi dal 13 marzo; i restanti tre saranno pubblicati dal 20. Oltre a intrattenere, il programma mostrerà al pubblico una simulazione del lavoro che svolgono i servizi segreti.

Celebrity Hunted: cos’è il reality show di Prime Video

Celebrity Hunted è la nuova serie targata Amazon, un reality show girato ovviamente diversi mesi fa, prima che esplodesse l’emergenza sanitaria. Otto personaggi famosi sono in fuga da altre persone che devono rintracciarle e catturarli con tutti i mezzi a loro disposizione.

Non esistono regole: per scappare dai loro inseguitori, le celebrità hanno un telefono cellulare a loro disposizione senza connessione a Internet e una carta di credito che permette di prelevare un massimo di 70 euro al giorno. Per fuggire, i vip possono sfruttare un mezzo di trasporto a loro piacimento, oppure mettersi in contatto con un loro conoscente con cui si erano già concordati in precedenza.

Celebrity Hunted: chi sono i vip che partecipano

Sono otto i vip in figa nel reality show di Prime Video: Francesco Totti, ex calciatore, e il conduttore Costantino della Gherardesca scappano da soli. Gli altri partecipanti fuggono in coppia: il rapper Fedez e lo youtuber Luis Sal sono insieme; poi c’è l’attore Claudio Santamaria in fuga con la moglie giornalista Francesca Barra; la terza e ultima coppia è rappresentata dagli attori Diana del Bufalo e Cristiano Caccamo.

Il team di cacciatori è invece formato da un gruppo di esperti che, da una centrale operativa, seguono ogni spostamento delle otto celebrità, cercando di analizzare i loro movimenti e prevederne le mosse. Alla guida della squadra c’è Alfredo Mantici, ex dirigente del SISDE. L’obbiettivo dei fuggitivi è quello di non farsi prendere e hanno 14 giorni per farlo. Inoltre, a 48 ore dalla scadenza, verrà dato loro la posizione esatta in cui andare per scampare alla cattura. Lo scopo dei cacciatori, invece, è quello di raggiungerli e prenderli prima dello scadere del termine.