Cresce l’attesa per “Celebrity Hunted Italia“, la versione italiana dello show trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video nei primi mesi del 2020. Un format esplosivo che vede alcune coppie di personaggi famosi in fuga inseguiti da una squadra di cacciatori. Ecco le anticipazioni e i primi nomi dei personaggi vip di casa Nostra pronti a mettersi in gioco.

Celebrity Hunted, la versione italiana su Amazon Prime

Celebrity Hunted arriva anche in Italia. Il rivoluzionario format televisivo nato in Gran Bretagna sarà presto realtà anche nel nostro Paese con la prima edizione prevista per il 2020 e trasmessa in esclusiva assoluta da Amazon Prime Video.

Il format prevede coppie di personaggi celebri dovranno sparire per due settimane inseguite da esperte spie. Proprio così, alcuni personaggi vip del piccolo schermo sono pronti a mettersi in gioco in quello che si preannuncia un reality show davvero imperdibile.

Ma in cosa consiste il programma? Alcune coppie di concorrenti – viaggiatori vip saranno inseguiti da una squadra di spie; dovranno cercare in tutti i modi di non farsi catturare e per questo il loro obiettivo è trovare un posto sicuro dove rifugiarsi. I ricercati avranno due “aiuti” a disposizione durante la loro fuga: una carta prepagata con pochi euro e un kit di sopravvivenza.

I cacciatori, invece, potranno contare solo sulla loro esperienza di “hunters” avendo passato diversi anni nelle forza armate.

Celebrity hunted Italia, i primi concorrenti

Celebrity Hunted si preannuncia un game show davvero diverso da quelli finora visti in tv, una sorta di show dove la tensione e lo spirito d’avventura la faranno da protagonisti. Intanto cominciano a trapelare anche le indiscrezioni sui concorrente dell’edizione italiana. A cominciare da Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, che dopo aver detto addio al mondo del calcio è pronto a mettersi in gioco nel suo primo reality show.

Non solo, voci di corridoio parlano della presenza del cast anche di Fedez in coppia con l’amico YouTuber Luis Sal e di Cristiano Caccamo con Diana Del Bufalo. Possibile anche la partecipazione di Claudio Santamaria e la compagna Francesca Barra.