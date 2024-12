Cecilia Sala, giornalista italiana, è stata arrestata il 19 dicembre 2024 ed è rinchiusa nel carcere di Evin a Teheran, nella stessa prigione dove il regime iraniano tiene i dissidenti detenuti arrestati, e dove nell’autunno 2022 ha trascorso 45 giorni la “travel blogger” romana Alessia Piperno, prima di essere liberata e poter rientrare in Italia dopo una lunga trattativa che ha impegnato la diplomazia e i servizi segreti. Al momento i motivi del fermo della giornalista non sono ufficialmente noti, contro di lei non è stata formalizzata alcuna accusa in particolare, tranne generici riferimenti a possibili «comportamenti illegali». Chi è Cecilia Sala la giornalista arrestata a Teheran?

Cecilia Sala è una giornalista italiana impegnata come redattrice del quotidiano Il Foglio ed è autrice di podcast per la testata Chora news. Lo scorso giovedì 12 dicembre è partita per Teheran con un volo da Roma e un regolare visto di lavoro giornalistico, valido una settimana e rinnovabile. Giunta in Iran la Sala ha cominciato a fare interviste e mandare il materiale raccolto nei suoi servizi giornalistici a Chora per la serie Stories, di cui la giornalista è autrice.

Sala doveva rientrare in Italia una settimana fa, venerdì 20, ma dalla mattina del 19, dopo alcuni messaggi scambiati con l’Italia, non ha fatto telefonate né ha risposto alle chiamate. Dalla redazione di Chora, testata diretta da Mario Calabresi, e dal giornalista de Il Post Daniele Raineri, compagno di Cecilia Sala, è stata allertata l’Unità di crisi del ministero degli Esteri, che s’è subito mossa alla ricerca di notizie.