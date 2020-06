Anna Falchi ritorna su Rai1 al fianco di Beppe Convertini nel nuovo programma mattutino “C’è tempo per…”. La showgirl, come ha dichiarato al nostro portale in una intervista esclusiva è ben felice di tornare “a casa”. Naturalmente ci riferiamo alla casa televisiva, ovvero la Rai.

Anna Falchi torna in tv con il programma C’è tempo per… “In tv faccio solo quello che mi diverte”

Dopo qualche anno di assenza la bella italofinlandese dall’inconfondibile verve romagnola, (essendo cresciuta a Riccione), torna in tv con il programma “C’è tempo per…” show tutto dedicato ai sessantenni (e oltre) e pensato per tenere compagnia proprio a quella fetta di pubblico in una estate che per ovvi motivi sarà diversa dalle altre. Ad accompagnarla in questa avventura c’è Beppe Convertini.

Dal 29 giugno al 4 settembre, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, Anna e Beppe racconteranno il terzo tempo della vita, ossia quell’età in cui si ha più tempo a disposizione ed è quindi possibile dedicarsi alle proprie passioni o sogni.

Sempre dalle queste colonne la bella Anna, che ha fatto battere i cuori di milioni di uomini per le sue forme perfette ci ha raccontato come è nata l’idea di tornare in tv e proprio alla conduzione di un programma che racconta la vita della terza età.

Durante il lockdown ho ricevuto una telefonata da parte del Direttore di Raiuno Coletta che mi annunciava di aver pensato a me e a Beppe Convertini per un contenitore estivo di intrattenimento perché la Rai ha voglia di continuare a produrre programmi di intrattenimento in diretta tutti i giorni per tenere compagnia agli italiani che probabilmente si troveranno a vivere un’estate diversa.

Le sensazioni di Anna Falchi prima del “nuovo debutto” in Rai

“La prendo con uno spirito di sana incoscienza. Saprò dirlo solo quando inizio a fare il programma perché prima c’è solo tanto entusiasmo. Sono felicissima di questa importante opportunità che la RAI mi sta dando e mi fa piacere“, ha dichiarato con emozione.

In questi anni, Anna ha ricevuto numerose proposte dai vari reality ma ha sempre preferito rinunciare. Ci spiega il perché:

“Non considero i reality uno strumento di crescita. Tutto quello che faccio mi deve servire per accrescere le mie conoscenze e la mia professionalità. I reality non danno modo di fare questo ma mettono a nudo il tuo essere e a me questo non interessa. Nonostante si sappia tutto di me sono molto pudica nel mio vero privato. Non riuscirei mai a mettermi a nudo in quel senso“, ha rivelato.

Non esclude però la conduzione anche perché come ha osservato “i reality occupano ormai le prime serate”.

La Falchi, tuttavia si augura di continuare il suo percorso in Rai che lei considera Casa. Così rivela al nostro portale: “Mi piacerebbe continuare il mio percorso in RAI. Sono cresciuta professionalmente con la RAI e sono rimasta sempre fedele. Mi piace questo rientro a casa“.