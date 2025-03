Tutto pronto per una nuova puntata di C’è posta per te, il people show campione d’ascolti del sabato sera condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti “regalo” della puntata di stasera, sabato 8 marzo 2025.

C’è Posta per Te 2025 ospiti puntata 8 marzo 2025

Sabato 8 marzo 2025 dalle ore 21.27 va in onda l’ottava puntata di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi torna con una nuova imperdibile puntata con nuove storie di persone comuni. Come sempre storie di vita, ma anche ricongiungimenti, tradimenti e le immancabili sorprese all’interno dello studio dove la padrona di casa ricopre un ruolo importantissimo, visto che spetta a lei narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza creando un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico.

Ma passiamo agli ospiti della puntata di stasera, sabato 8 marzo 2025. In studio come ogni settimana due personaggi famosi pronti a trasformarsi in un “regalo” per due fortunati destinatari di una missiva. Gli ospiti di stasera sono: ospiti: l’attore Michele Morrone e Stash, il frontman della band ‘The Kolors’ reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

C’è posta per te, gli ascolti del people show di Maria De Filippi

C’è posta per te di Maria De Filippi si conferma il programma più visti del sabato sera. Ogni settimana il people show catalizza l’attenzione del pubblico registrando ascolti record. La scorsa settimana, la puntata di sabato 1 marzo ha incollato alla tv 4.398.000 spettatori con uno share del 30,6%. Ripercorriamo gli ascolti delle precedenti puntate: sabato 22 febbraio 2025, il programma ha raccolto 4 milioni 358mila telespettatori con uno share del 29.76%. Nella puntata di sabato 8 febbraio 2025, il people show ha incollato alla tv 4.632.000 spettatori con uno share del 32% in crescita rispetto a sette giorni quando, sabato 1 febbraio 2025, ha registrato 4.864.000 spettatoricon uno share del 31.8%.

Scorriamo gli ascolti delle precedenti puntate: 25 gennaio 2025 4.461.000 spettatori(29,7% di share). Le puntata precedenti, invece, avevano brillato con: 4.736.000spettatori con uno share del 31.3% e 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%