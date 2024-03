Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di “C’è posta per te“, il people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, sabato 2 marzo 2024.

C’è posta per te, ospiti settima puntata del 2 marzo 2024 su Canale 5

Sabato 2 marzo 2024 dalle ore 21.30 va in onda la settima puntata del people show del sabato sera presentato da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Come sempre il cuore pulsante del programma sono le storie di vita comune; storie d’amore, ma anche di tradimenti, di ritorni di fiamma, ma anche di drammi che segnano la vita per sempre. Un caleidoscopio di emozioni che ogni settimana incolla alla tv milioni di telespettatori che riconoscono nelle storie raccontate dalla bravissima Maria De Filippi un pezzo della loro vita passata e/o presente. La trasmissione, infatti, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari.

Naturalmente durante la puntata di stasera non mancheranno gli ospiti. Questa settimana in studio ci saranno due nomi molto amati dal pubblico. Il primo è quello di Massimiliano Caiazzo, il giovane attore balzato alla grande fame grazie al ruolo di Carmine Di Salvo di “Mare Fuori”. La seconda ospite, invece, è Lorella Cuccarini, che in passato ha già partecipato al people show. Entrambi saranno un regalo per uno dei destinatari della busta.

C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi macina ascolti!

C’è posta per te di Maria De Filippi è inarrestabile! Il people show si conferma uno dei programmi più amati e seguiti dai telespettatori con ascolti da record.

L’ultima puntata quella del 24 febbraio 2024 ha registrato 4.659.000 con il 31% di share superando cos’ gli ascolti della puntata del 17 febbraio quando dinanzi alla tv si erano raccolti “solo” 4.122.000 spettatori con uno share del 28.5%. La ventisettesima edizione del people show non stanca e la conferma arriva guardando gli ascolti puntata per puntata che vi riportiamo qui. Dati alla mano:

3 febbraio 2024: 4.655.000 telespettatori con uno share 30,51%;

24 gennaio 2024: 4.697.000 spettatori con il 30,44%;

20 gennaio 2024: con 4.655.000 telespettatori e il 30,5%

13 gennaio 2024: 4,7 milioni di spettatori con uno share del 31,1%

La forza di C’è posta per te è sotto gli occhi di tutti, a conferma che un programma vincente non ha bisogno di essere stravolto, ma solo conservando la sua vera natura ed essenza può arrivare dritto al cuore del pubblico!