Tutto pronto per la nuova edizione di C’è posta per te, il people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti protagonisti della prima puntata di stasera, sabato 11 gennaio 2025.

C’è Posta per Te, gli ospiti della prima puntata di sabato 11 gennaio 2025

Sabato 11 gennaio 2025 dalle ore 21.27 va in onda la prima puntata della nuova stagione C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Il people show è pronto a raccontare storie di persone comuni regalando ai telespettatori emozioni, ma anche momenti di commozione e risate. A narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza la conduttrice e ideatrice del format Maria De Filippi, sempre capace di instaurare un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico.

Tra gli ospiti della prima puntata ci sono: Dusan Vlahovic, l’attaccante della Juventus e della nazionale serba, e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo protagonisti di due grandi regali in studio.

La storia di C’è posta per te, come è nata l’idea a Maria De Filippi

Non c’è emozione più grande che ritrovare qualcuno che amiamo dopo un allontanamento, una lite o un brutto scherzo del destino. Fare la pace non è sempre facile anche se è una delle esperienze più positive che possiamo fare nella nostra vita. Da 26 anni C’è posta per te cerca di ricordare il potere e l’importanza di perdonare, di dire “grazie”, di volersi semplicemente bene, di riconciliarsi.

La storia di questo format nasce nel lontano 1999, da un’idea della stessa De Filippi. La scintilla nacque per caso. La conduttrice, recandosi ad un incontro con l’allora Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer, si vide consegnare da parte di due ragazzi una missiva per il Ministro stesso, nella speranza che dalle sue mani giungesse direttamente al destinatario. Questo casuale avvenimento fece balenare l’idea: un programma televisivo che potesse facilitare le relazioni tra le persone superando impedimenti e barriere geografiche, emotive e di vita. Il resto è storia della televisione italiana.

L’appuntamento con C’è posta per te 2025 è il sabato sera su Canale 5.