C’è posta per te, il people show campione d’ascolti del sabato sera torna in prima serata con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti “regalo” della terza puntata di stasera, sabato 1 febbraio 2025.

C’è Posta per Te 2025 ospiti puntata 1 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025 dalle ore 21.27 torna l’appuntamento con quarta puntata di C’è posta per te, il people show presentato da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Il programma televisivo si conferma uno dei più amati e seguiti dal pubblico italiano registrando, di settimana in settimana, un record d’ascolti. La puntata di stasera si preannuncia ancora una volta imperdibile con tante nuove storie di persone comuni pronte a coinvolgere, far riflettere e divertire i telespettatori. Come sempre a narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza ritroviamo la conduttrice e ideatrice del format Maria De Filippi, sempre capace di instaurare un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico.

Per il quarto appuntamento di stasera ci sono due ospiti molto amati dal pubblico. Si tratta di due numero uno dello spettacolo italiano pronti a trasformarsi in un “regalo” per due fortunati destinatari di una missiva. Gli ospiti della quarta puntata sono: Paolo Bonolis, conduttore amatissimo dal pubblico. Non solo, in studio anche Al Bano Carrisi.

C’è posta per te, gli ascolti del people show di Maria De Filippi

Prosegue il successo di C’è posta per te di Maria De Filippi che ogni sabato si conferma il programma più seguito della tv! La scorsa settimana il people show più amato della televisione ha registrato una lieve flessione negli ascolti con 4.461.000 spettatori con il 29,7% di share nella puntata di sabato 25 gennaio 2025. Un leggero calo se paragonato agli ascolti della settimana prima quando i telespettatori sono stati 4.736.000 spettatori con uno share del 31.3%. Ascolti stazionari se confrontati con il debutto che ha incollato davanti alla tv 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%.

Che dire: Maria De Filippi si conferma la regina del sabato sera!