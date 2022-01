Cosa è accaduto a C’è Posta per te nella puntata di sabato 15 gennaio 2022? Due storie hanno tenuto banco. Quelle di due padri e le loro figlie. Entrambe però sono finite nel peggiore dei modi. Due le sorprese più belle: una con i giudici di Tu si que vales e l’altra con l’attore Can Yaman. Chi ha fatto ridere presenti e telespettatori a casa, con la sua simpatia ed energia, è stato però Luciano.

C’è Posta per te puntata 15 gennaio 2022: da Sabrina Ferilli a Can Yaman

Nella puntata di C’è Posta per te del 15 gennaio 2022 Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari hanno preso parte a una bellissima sorpresa tra due fratelli. Carmine ha voluto assicurare a Francesco che ci sarà sempre per lui e lo ripagherà di tutto quello che ha fatto in questi anni quando, dopo la morte dei loro genitori, aveva bisogno di un punto di riferimento, di qualcuno che lo facesse rigare dritto e che fosse la sua bussola.

In una storia davvero commovente, i giudici di Tu si que vales hanno portato una ventata di allegria. Teo Mammucari ha svelato di non parlare più con uno dei suoi fratelli per questioni futili mentre Sabrina Ferilli ha parlato del rapporto con i suoi fratelli così come Rudy Zerbi.

La seconda e ultima sorpresa è stata quella che ha visto protagonista Can Yaman. Il bellissimo attore turco ha aiutato un giovane ragazzo a ringraziare sua madre e sua nonna per tutto quello che hanno fatto per lui e per come l’hanno cresciuto con tanto affetto senza fargli mai mancare nulla. Sua mamma, alla morte del nonno, si è rimboccata le maniche ed è corsa in fabbrica a inscatolare uova dalla mattina alla sera per mantenere la famiglia. Sua nonna, ancora oggi, si alza alle cinque del mattino, per dargli la cotoletta panata, l’acqua e ciò che gli serve prima che vada al lavoro.

Storie di padri e figlie: Maria De Filippi studia pure il Corano

La puntata di C’è Posta per te di sabato 15 gennaio 2022 è stata caratterizzata da due storie di padri e delle loro figlie. La prima ha visto protagonista Vivienne. La ragazza ha tentato in tutti i modi di riallacciare i rapporti con il padre Edan dopo che questi non le vuole parlare da 12 anni per aver scoperto che era rimasta incinta senza sposarsi.

Pur di parlare con il padre e di cercare di convincerlo in tutti i modi, Maria De Filippi si è studiata anche il Corano per poter saper controbattere. Eppure non è servito. La conduttrice ha cercato anche di far riaffiorare alcune reminiscenze degli studi di legge, ma l’uomo è stato alquanto irremovibile e ha voluto chiudere la busta.

Vivienne ha quindi deciso che tenterà di non soffrire più. Dopo questo gesto plateale inizierà a pensare più a sé visto che il genitore non la perdona e non vuole conoscere le tre nipotine o il suo compagno.

L’altra storia ha visto come protagonisti Alessandro e Veronica. Il padre della giovane ha tentato di tutto, anche portarle la torta al cioccolato che tanto le piace per festeggiare insieme il compleanno, ma la rabbia della figlia non ha permesso ai due di riabbracciarsi.

Storie di vecchi amori e di dolci ricordi

Per finire in puntata si sono visti anche due signori, attempati, in cerca di vecchi amori. Luciano ha cercato, invano, la sua Agnese. La signora chiamata in studio, infatti, non lo ha riconosciuto.

Guido, invece, nonostante fossero passati ben 65 anni, si è ricordato immediatamente di Clara.